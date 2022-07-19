海南拟将闲置存量房改造为保障性租赁房

海南省拟将闲置的存量房改造改建为保障性租赁房。

据澎湃新闻报道，为完善保障性租赁住房筹集方式，以盘活闲置住房为主，以新建、改建、改造、租赁补贴为辅，稳步有序发展保障性租赁住房，星期一（7月18日），海南省住房和城乡建设厅发布关于公开征求《关于做好闲置存量房屋改造和改建保障性租赁住房工作的通知（征求意见稿）》意见的公告。

《征求意见稿》明确，改造和改建的适用范围包括闲置存量住房和闲置非居住存量房屋。

闲置存量住房为各市县城区、产业园区已建成并具有一定规模的闲置商品住宅，政府、国有企事业单位闲置的公租房、直管公房、周转房、职工宿舍和棚户区改造、城市更新等安置住房，可纳入改造保障性租赁住房的范围。

闲置非居住存量房屋是指各市县城区、产业园区已建成并具有一定规模的闲置商业、办公、旅馆（酒店）、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，可纳入改建保障性租赁住房的范围。工业用地或者物流用地上厂房、仓储等非居住存量房屋应当在保障产业发展需求，满足环保安全要求的前提下进行改建。

按照《征求意见稿》，改造和改建需政府引导，市场运作。加强财税、金融、土地等方面政策支持，充分发挥市场机制作用，积极引导市场主体将闲置存量住房改造为保障性租赁住房，将闲置和低效利用的非居住存量房屋改建为保障性租赁住房。非居住存量房屋用作保障性租赁住房期间，不调整规划用途，不变更土地使用性质、土地使用年限以及不动产登记信息，不补缴土地价款。

同时，闲置存量房屋改造、改建为保障性租赁住房的，应当符合规划原则、区域功能定位和产业发展等要求，重点在产业功能区、商业商务聚集区、城市建设重点片区等就业岗位集中、人口聚集、交通便捷的区域开展和实施，缓解供需匹配问题，促进职住平衡、产城融合发展。推进存量闲置房屋改造、改建保障性租赁住房，应尊重群众意愿，依据法律、法规和相关政策开展工作，切实保护产权人合法权益，充分调动社会各界参与的积极性和主动性。

纳入保障性租赁住房管理的存量房屋，其原来享受的支持政策优于保障性租赁住房支持政策的，可选择最优惠政策执行，但不叠加享受。

另据海南省住房和城乡建设厅等九部门此前印发的《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》，保障性租赁住房以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金涨幅每年不得超过5%。