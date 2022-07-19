中国人切菜方法不对？张小泉总经理道歉称视频语境被误解

中国刀具品牌张小泉“菜刀拍蒜断裂”事件持续发酵，网传“张小泉总经理称中国人切菜方法不对”引发关注后，公司总经理夏乾良称视频未根据当时语境描述导致极大误解，但他为自身不当言论对消费者理解造成的错误引导而道歉，并承诺过去五年内的断刀皆可换新。

据澎湃新闻报道，一段网友发布的采访视频中，张小泉总经理夏乾良称“你学了几十年的切菜是错的”，“所有的米其林厨师都不是这样切的”引起舆论关注，话题“张小泉总经理称中国人切菜方法不对”星期一（7月18日）一度冲上微博热搜第一。

夏乾良在视频中说，为什么米其林厨师切的肉片更薄、黄瓜片更透明，是因为前面有个支点，而张小泉把刀前面的头斜过来，不是设计感，那是消费者教育。

有网友在视频下留言评论称，“哪来这么大底气把传承上千年的切菜方式给否了。”还有网友在微博话题下说，“买把菜刀，还要听你的教育。”

夏乾良星期一晚上在个人微博账号发布回应，澄清该争议内容为“很久之前的视频也并非事件全貌”，但对引发争议的不当言论诚挚道歉。

夏乾良说，现传视频中并未根据当时的情境和语境进行描述，从而导致大家对此产生极大的误解。他还称，众所周知，张小泉创立时，米其林还并未出现，不过“我亦为自身的不当言论对消费者理解造成的错误引导，表示诚挚的歉意。”

夏乾良称，通过“张小泉菜刀不能拍蒜”等话题，公司从消费者反馈中发现自身品牌管理、产品管理、售后服务等存在的诸多问题，为了表达歉意，张小泉即将发起“断刀召集令”项目。

他说，针对在中国购买的菜刀，若在过去五年内有断刀事故发生，包括张小泉品牌及指定同行品牌，公司均可按照类似款型、类似价值进行新刀换货。

此前，广州一女子用张小泉菜刀拍蒜后菜刀断开，张小泉天猫官方旗舰店客服称不建议使用张小泉菜刀去横拍大蒜、黄瓜引发争议，“张小泉客服称菜刀不能拍蒜”7月14日登上微博热搜。

对此，张小泉称“经销商客服回复不当”，公司官方客服已再次联系消费者致歉并赠送一把新刀具。

张小泉7月15日晚间发布官方声明称，一般而言，张小泉的常规刀具是可以拍蒜的，也提醒消费者并不是所有的刀具都适合用来拍蒜，一些硬度较高或者有专用用途的刀具如果用来拍蒜的话，有断刀的风险。

张小泉官网信息显示，张小泉品牌始创于明崇祯元年（公元1628年），至今已有近400年历史。张小泉年报显示，公司是专业生产各类刀剪及现代生活五金用具的工业企业，刀剪具为公司传统优势产品。

据介绍，张小泉于2021年9月在深交所创业板挂牌上市。截至发稿时，张小泉股价半天涨1.87%，报收16.93元（人民币，约3.5新元），总市值26.41亿元。今年以来，该股票股价已跌逾25%。