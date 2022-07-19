中国公安网安部门将严打“网络水军”

中国公安部要求，严打“网络水军”造谣引流、舆情敲诈、刷量控评、有偿删帖等行为。

据中国央视新闻报道，中国公安部网安局召开全国公安机关网安部门“百日行动”视频推进会，就全国公安网安部门深入推进夏季治安打击整治“百日行动”进行再动员再部署。

会议要求，公安网安部门要出重拳、打团伙、断链条，深入推进各项集群战役。要严打“网络水军”造谣引流、舆情敲诈、刷量控评和有偿删帖；严打制作勒索病毒、僵尸网络及DDoS攻击等黑客团伙、人员；严打非法窃取、买卖公民个人信息团伙、行业内鬼和数据黑企；全力支撑重拳打击网上勾连拐卖妇女儿童、涉未成年人网络淫秽色情、养老诈骗等侵害弱势群体违法犯罪；全力支撑重拳打击网络传销、“裸聊敲诈”、网络贩毒、“套路贷”等黑恶违法犯罪；全力支撑重拳打击电信网络诈骗、网络赌博等侵财违法犯罪；全力预警防范网上相约抢劫、绑架等行为，切实维护网络空间秩序和人民群众生命财产安全。

会议要求，公安网安部门要进一步加大互联网安全监管和执法工作力度，督促指导互联网平台进一步落实网络安全管理责任。要进一步推进网络游戏、直播和短视频以及小程序等重点平台和应用的执法检查，督促企业严格落实信息网络安全管理各项主体责任；要进一步加强对网络黑灰产的打击整治力度，对动态IP代理、非法网络电视平台等容易滋生违法犯罪的互联网重点应用要重拳打击、重拳整治，营造清朗有序的网络环境。

会议要求，公安网安部门要全力维护网络和数据安全。要加强网络和数据安全监督管理，开展常态化网络安全监督检查和专项整治，督促指导各单位、各部门落实网络和数据安全保护责任，按照国家相关法律法规和标准规范要求，加强安全管理和技术防护，不断提高网络和数据安全保护能力。要持续开展网络安全监测、预警通报和应急处置，健全完善应急处置预案，快速发现并妥善处置重大网络和数据安全突发事件，切实维护国家网络安全、数据安全和公民个人信息安全。