美前防长：一中政策已失去作用

目前在台湾进行访问的美国前国防部长埃斯珀说，他个人认为“一中政策”已经失去作用，并呼吁美国是时候远离战略模糊，“我想我们在美国应该要重新有不一样的讨论”。

埃斯珀（Mark Esper）星期一（7月18日）率美国“大西洋理事会”一行抵达台湾，展开为期三天的访问，随行成员包括意大利前总统外交顾问斯特凡尼尼（Stefano Stefanini），以及大西洋理事会资深副会长帕维尔（Barry Pavel）。

他们星期二（19日）早上在总统府与台湾总统蔡英文会面。

综合台媒报道，蔡英文致词时首先说，埃斯珀等人过去都在各自行政部门担任重要职务，这次在大西洋理事会的推动下，共同访问台湾，“我要谢谢各位用行动，展现美国与欧洲对台湾的关注与支持”。

蔡英文接着说，过去这段时间不论在美国、欧洲或者台湾都发生许多变化，包括疫情带来的挑战、威权主义扩张，以及俄罗斯入侵乌克兰事件，“（这些）提醒我们民主伙伴之间必须强化结盟的力量，一起捍卫和平以及民主自由的价值”。

蔡英文说，七国集团峰会在上个月发布了公报，再度强调台海和平稳定的重要，台湾感谢美国持续依据《台湾关系法》及六项保证，履行对台湾的安全承诺。

蔡英文最后在致词时感谢上述几人的到访，并形容他们的支持将成为台湾持续前进的力量。她也特别感谢埃斯珀无论在美国国防部长任内及近期，“都多次表达对台湾的支持”。

埃斯珀在蔡英文结束近6分钟左右的发言后致辞。他说，身为美国前国防部长，自己的任务就是带领美国与盟友一起面对世界上重要的局势。“俄罗斯入侵乌克兰，证明了专制国家的存在造成极大问题，也威胁民主。然而，民主如今最大的威胁不是俄罗斯，而是在亚洲。”

他并说：“中国（大陆）持续破坏以规则为基础的全球秩序，并威胁热爱自由的人民。台湾是这场战役的前线。”

埃斯珀进一步表示，支持拥护民主是对抗大陆的信念。因此，他呼吁西方各个民主国家应该要站出来支持台湾。

埃斯珀也说，目前在华盛顿的政策中，有共识一起支持台湾来面对大陆所造成的威胁，而且他也将这信息传递给欧洲及北约的伙伴。“乐见北约提出相关战略概念协助西方与欧洲。”

埃斯珀强调，以个人观点来说，他认为“一中政策”已经失去作用，并呼吁美国是时候远离战略模糊，“我想我们在美国应该要重新有不一样的讨论”。埃斯珀接着说，要告诉美国人民关于台湾所做的这些政策决定，包括大胆提升国防预算，以及增加不对称战力、能力等等。

“非常重要的一点是，一定要让美国领导人以及美国人民都能看到台湾人全力支持捍卫自己的民主。”

大西洋理事会是美国知名的智库，也是全球安全事务领域中最具影响力的研究机构之一。