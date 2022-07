欧洲议会副议长：民主台湾没有中国大陆进犯的空间

到台湾访问的欧洲议会副议长毕尔(Nicola Beer)说,欧洲不会在台湾的事情上重蹈香港问题的覆辙,民主台湾没有中国大陆进犯的空间。

据《自由时报》报道,毕尔星期二(7月19日)早晨8时许抵台展开三天访问,由台外交部政务次长田中光接机。这是欧洲议会高层首度正式访问台湾。

毕尔在机场发表简短谈话,她说,很荣幸能访问台北,以欧洲议会副主席之一的官方身份,传达对台湾的敬意与政治支持。

毕尔说,台湾兴盛就是欧洲兴盛,“我们不会对中国威胁台湾视而不见,欧洲对于香港的支援太迟,我们不会在台湾的事情上重蹈覆辙,民主台湾没有中国进犯的空间。”(We won't have blind eye on China's threat on Taiwan. EU was late for HK, we won't be late for Taiwan. There is no room for Chinese aggression in democratic Taiwan.)

毕尔说,我们目睹了欧洲发生战争,绝对不想看见亚洲也爆发战争,现在是时候坚定与台湾站在一起了,“我们是民主大家庭”。

台湾外交部星期一通过新闻稿说,除了蔡英文,毕尔这次也会与行政院长苏贞昌、立法院副院长蔡其昌、行政院政务委员唐凤、大陆委员会主委邱太三会面,以及接受外交部长吴钊燮款宴。此外,毕尔将与台湾国防、民主、人权领域的智库及公民团体座谈,并参访台湾文经建设。

台湾外交部指出,毕尔长期支持台湾自由民主,不仅力挺与有关台湾决议案,并连署联名函声援台湾参与世界卫生大会(WHA)及相关国际组织,她也多次通过书面及口头质询,对台海安全情势表达高度关切。