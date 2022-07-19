柯文哲双城论坛首提军机扰台：要表达台湾人民不爽

台北上海双城论坛星期二（7月19日）登场，台北市长柯文哲致词时提到中国大陆军机扰台，他会后说，只是要表达台湾人民不爽的地方，而且因疫情无法实体交流，“很多东西要拿到台面上讲”。

综合台湾《联合报》、《自由时报》及中央社报道，今年的双城论坛星期二上午以视讯方式举行，这也是冠病疫情暴发以来第三年以视讯的方式举行论坛。

柯文哲今年的致词内容提及大陆军机扰台、大陆挡台湾农产品等问题，并直言“伤害两岸民众之间的感情”；上海市长龚正致词时则说，这些问题“在过去都曾经得到了很好的解决”“这些问题也再次证明两岸交流离不开共同的政治基础”。

柯文哲会后接受媒体联访时被问及，今年对大陆态度较以往明显强硬，是否受到外界压力、又或是因任期将届没有包袱、还是碰到选举年的缘故。

柯文哲回应说，以前还可以到上海去交流，总会跟上海市长吃顿饭，很多话私底下都会讲，相信也都会传达到上面去。但这两年无法实体交流，就拿到台面上讲，但有时在吃饭的时候沟通会更有效。

他说，他只是要表达台湾人民不爽的地方，例如若大陆要禁台湾农产品，总要说明是按照哪条规则、给多久观察期等，很多说停就停的做法就是会造成台湾人民不爽。

柯文哲还说，面对问题是解决问题的第一步，很多东西他愿意沟通，很多场合都可以沟通，两岸之间不应当从已读不回到不读不回，这不是理想状况。

龚正致词时说，两岸同胞心之相系、情之相容，任何力量都切割不断，将秉持“两岸一家亲”的理念，为同胞谋福祉、为民族创未来，而柯文哲所提到的两岸交流问题，再次证明两岸交流离不开“共同的政治基础”，在严峻复杂的关系下，两市仍坚持举办论坛，就是为增进两岸人民相互谅解、改善关系及累积善意。

龚正也提到，台北城市治理精细、生态环境宜居、人文底蕴深厚，有值得上海学习的先进理念与案例，期待与台北分享经验、加强合作，也相信此次论坛必将加深彼此了解，凝聚更多共识。