中国公安部：严防个人极端暴力案事件 严查快处寻衅滋事

中国公安部要求严防发生个人极端暴力案事件，严查快处寻衅滋事、打架斗殴、故意伤害等违法犯罪活动。

中国公安部官方网站星期二（7月19日）消息称，公安部治安管理局下发通知，部署各地公安机关治安、巡特警部门和公安派出所进一步加强城乡社会治安巡控，提高见警率、管事率，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全。

公安部称，要聚焦人民群众关切期待，聚焦城乡社会治安短板弱项，加强部门警种沟通协作，调动各方面力量资源，深入摸排本地夏季社会面治安态势及突出问题，研究制定行动计划方案，精准采取措施，扎实推进工作。

通知还强调，要严防发生个人极端暴力案事件，强化显性用警，科学部署调整值守点、必巡线、必到点，持续开展“见警察、见警灯、见警车”行动；要将巡控警力向寻衅滋事、打架斗殴等案件易发部位和时段延伸，加强在学校医院、夜市早市和大排档、步行街等人员密集场所周边的巡查；要针对本地治安乱点乱象，采取社会面大巡查、夜间临查临检等形式，组织开展集中行动，净化社会治安环境。

公安部还要求，要深入查缴一批流散社会的非法枪爆物品、管制刀具等危险违禁物品，快速查处一批现行违法犯罪活动，切实提高警惕性、敏感性，加大查控力度，最大限度消除社会面风险隐患、挤压违法犯罪空间。此外，还要不断健全完善快速反应机制，确保遇有突发警情做到第一时间反应、第一现场处置。要规范加强接出处警工作，快速出警，严格执法，热情服务。

公安部称，要依法严查快处寻衅滋事、打架斗殴、故意伤害等违法犯罪活动，特别是侵害妇女、儿童、学生、老年人、残疾人等群体的。此外，还要不断加强基层基础工作，健全制度规范，优化警力安排，织密全时空、立体化巡控网络；要深入开展宣传教育活动，不断增强群众的自我防范意识。

