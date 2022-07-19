中纪委：上半年21名省部级官员被处分

中共在今秋二十大召开之前持续加强反腐力度，中央纪委国家监委通报，今年上半年共有21名省部级官员被处分，高于去年同期；63名被查的中央一级机关官员中，29人来自金融系统。

中共中央纪委国家监委星期二（7月19日）在官网通报今年上半年全国纪检监察机关监督检查审查调查情况，今年上半年，全国纪检监察机关共接收信访举报175.2万件次，处置问题线索73.9万件，立案32.2万件，处分27.3万人，其中包括党纪处分22.7万人。

上半年共处分省部级干部21人，厅局级干部1237人，县处级干部1万人，其中处分的省部级干部人数高于去年同期。

中纪委称，这表明各级纪检监察机关紧盯“关键少数”开展监督检查和审查调查，不断加强对“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、履职用权等情况的监督，惩治腐败更加精准有力。

中纪委在官网刊登的一篇“解读全国纪检监察机关监督检查审查调查数据半年报”文章中提到，十九届中央纪委六次全会明确提出，持续推进金融领域腐败治理、促进金融风险的防控化解，持续深化国企反腐败工作，深化粮食购销等领域腐败专项整治。

文章称，梳理中纪委网站“审查调查”栏目发现，上半年63名接受审查调查的中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部中，29人来自金融系统（含中国人民银行、银保监会和证监会等监管机构）。

另外，今年前6个月共通报24名中管干部接受执纪审查，13名中管干部受到党纪政务处分。

文章指出，无论是此次通报的立案数和党纪处分人数，还是六个月来密集的审查调查和“双开”通报，都彰显着纪检监察机关以零容忍的警醒、零容忍的力度严惩腐败，全面打赢反腐败斗争攻坚战、持久战的态度和决心。

文章强调，“打虎”“拍蝇”态度不变、决心不减、尺度不松，让群众对中共更加充满信心、信任和信赖，中共执政的政治基础更加稳固。