湖南一高校巨资引进23名菲律宾博士惹争议

中国湖南邵阳学院花费1800多万元（人民币，下同，约372万新元）引进23名菲律宾亚当森大学博士事件在网上引发争议，校方回应称已关注并会统一进行回复。

综合上游新闻和新黄河新闻报道，有网友7月16日发布关于“湖南邵阳学院花费1800多万元引进23名菲律宾亚当森大学哲学博士”的文章后，在网上引发争议。对此，邵阳学院办公室一位工作人员星期一（7月18日）回应称，学校已经关注到网上对此事的争议，后续学校人事处会统一进行回复。

根据网友“Jim博士”在其头条账号发布的内容显示，邵阳学院人事处7月7日在学校网站发布《出国攻读博士毕业返校与同类型拟引进博士名单待遇公示》，拟对出国攻读博士毕业返校博士22名、同类型博士引进1名，按照相关文件落实相关待遇。其中每位博士引进费35万元，科研启动费15万元，过渡性租房补贴14.4万元，不需解决配偶工作增加引进费20万元，每位博士的引进花费共计84.4万元，总计费用1800多万元。

公示显示，这23名博士均是2019年8月-2021年12月在亚当森大学完成博士学历，所学专业均为哲学（教育学），除一位音乐舞蹈学院的副教授备注为“校外引进”外，其余22名博士之前便为该校工作人员，职称包括讲师、副教授、高级实验师等，备注均为“毕业返校”。

资料显示，菲律宾亚当森大学曾上榜2021年11月26日中国教育部留学服务中心发布的《关于对部分国外院校学历学位认证 加强认证审查的公告（二）》名单，通知强调要对上榜国外大学的学历认证加强审查。

“Jim博士”还表示，在邵阳学院网站上找到了发布于2019年6月的《关于招聘硕士赴邵阳学院外方合作高校攻读博士的通告》，相关内容显示招聘硕士到校外方合作高校（马来西亚城市大学等）攻读博士的名额暂定为20名，要求年龄在27周岁以下，且硕士毕业时间为2017年1月1日至2019年6月，专业原则上为教育学、信息技术、工商管理、管理学等专业或相近专业的全日制硕士研究生。他表示，该通告或许与这次拟引进博士的菲律宾亚当森大学学习有关，但是大部分人员的年龄并不相符。

目前，邵阳学院官方网站上已搜索不到《出国攻读博士毕业返校与同类型拟引进博士名单待遇公示》和《关于招聘硕士赴邵阳学院外方合作高校攻读博士的通告》。

部分网友猜测，邵阳学院此次招录23个哲学（教育学）专业博士，主要原因可能是学校为了迅速达到教育国际化办学要求，才一次引进大数量的“外国高校博士毕业生”。

邵阳学院官网资料显示，邵阳学院创建于1958年，医学类专业办学可追溯到1906年。2002年，由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本，2016年邵阳医学高等专科学校并入。该校是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校。

