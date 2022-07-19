王毅希望法国为中欧关系发挥积极作用

中国国务委员兼外长王毅同法国总统外事顾问博纳通电话时说，希望法国作为欧盟核心大国和“三驾马车”，为中欧关系健康顺利发展发挥积极作用。

据中国外交部官网，王毅是在星期一（7月18日）与博纳通电话。王毅说，马克龙胜选连任总统后，中法两国元首成功通话，为两国关系健康稳定发展提供战略指引，注入新的动力。中国愿同法国一道，推动中法全面战略伙伴关系实现更加富有活力的发展。

王毅也形容中法是世界多极化进程中的两支重要的稳定性力量。他说，面对变乱交织的国际局势，尤其是单边主义肆虐，丛林法则抬头，作为负责任的大国，中国始终坚持维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

俄罗斯2月挥军入乌克兰后，临近的欧洲各国就一直担心战争的扩散。王毅与博纳通电话时强调，乌克兰危机呈现出长期化、复杂化趋势，这是世人所不愿看到的。

他并说，中国从一开始就坚持劝和促谈，将继续尽一切努力为停火止战发挥建设性作用。中国赞赏马克龙总统积极斡旋奔走，支持并相信法国将继续为恢复和平发挥欧洲大国的独特和重要作用。乌克兰危机外溢导致粮食、能源短缺，对全球复苏与和平稳定带来挑战和风险。

至于中欧关系的发展，王毅希望法国能作为欧盟核心大国和“三驾马车”，为中欧关系健康顺利发展发挥积极作用，不断拉长中欧合作的正面清单，打造能源安全、碳市场、绿色金融等新合作亮点。

博纳则表示，愿继续本着互惠互利原则积极推动欧中合作，重申北约将坚持成立时的地理定位，无意也不会向亚太扩张。

博纳说，当前欧洲大陆重燃战火，欧洲复苏发展遭受严重冲击。欧中、法中均致力于和平稳定发展，坚守尊重国际法、维护主权原则等重要理念。法国赞赏中国为促进粮食、能源安全发挥积极作用，高度重视法中战略协调，愿共同展现大国担当，为早日停火努力，将乌克兰危机对脆弱和不发达国家的外溢负面影响降到最低。

博纳也强调，法国高度重视保持法中两国高层往来，马克龙总统坚定不移致力于对华友好，希望推动法中全面战略伙伴关系迈上新的台阶。法国愿同中国深化航空、农食、能源、人文等各领域务实合作，期待双方尽早举行新一轮战略对话。

