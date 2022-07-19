上半年中国新能源汽车产销规模创新高

中国新能源汽车产销今年上半年分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，规模创新高，市场渗透率达到21.6%。

据中新社报道，在星期二（7月19日）举行的国新办新闻发布会上，中国工业和信息化部新闻发言人、总工程师田玉龙介绍了上述情况。他说，“上半年中国新能源汽车实现平稳快速发展，在全球也引人注目。”

田玉龙介绍，中国的新能源汽车技术创新也取得一些新的突破：新研制的激光雷达、国产芯片、车载基础计算平台都实现了装车应用；量产的三元电池单体能量密度达到了全球最高的300瓦时/公斤，无钴电池达到了240瓦时/公斤，“这些指标非常亮眼”；半固态电池接近量产状态，中国新能源汽车动力电池方面的产业竞争力非常强。

田玉龙介绍，中国新能源车的配套体系也在加快完善。上半年新增建设充换电设施130万台，同比增长了3.8倍，其中，私人桩92万个，公共桩38万个。另外，目前已经累计建成1万多个动力电池回收服务点，基本实现退役电池就近回收，方便了用户。

田玉龙说，下一步，将不断完善新能源汽车的安全技术标准，完善动力电池有关性能水平，包括失控报警、安全防护、低温适应性等性能水平，让消费者放心购买、安心使用。对于购置税的免征问题，相关部门正在加紧研究，尽快出台结果。