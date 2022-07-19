新央企中国矿产资源集团注册成立

中国矿产资源集团有限公司正式成立，法定代表人为近期传出离任中铝集团董事长的姚林。

据界面新闻报道，天眼查APP资料显示，中国矿产资源集团有限公司于星期二（7月19日）成立，注册资本为200亿元（人民币，约41.3亿新元）。

公司注册地址为河北省雄安新区，业务包括矿产资源（非煤矿山）开采、金属矿石销售等。

《星岛日报》7月15日报道称，中国今年将组建新的中央企业，负责整合国家的铁矿石进口业务，并与外国矿山就铁矿石价格进行商谈，提高中方对铁矿石行业的定价权。报道提及，此前担任中铝集团董事长的姚林将担任这家新央企的筹备组组长，并有望成为掌门人。

财新网上周报道称，姚林已于7月12日离任中铝集团，下一步或将转任重要岗位。目前官方尚未正式发布姚林离开中铝的消息，也未公布他的接班人选。

报道还称，姚林去年下半年就被任命为筹备组组长，中国宝武副总经理郭斌也在筹备组开展工作数月。

姚林在2019年10月“空降”中铝集团担任董事长之前，曾在鞍钢集团工作约30年，从技术员、车间主任一步步升任至鞍钢集团董事长、党委书记。

界面新闻引述业内人士称，中国矿产资源集团在2020年前后就着手筹备。组建的形式类似于2021年底成立的中国稀土集团，由包括国资委在内的多家央企出资成立，出资方或涉及中铝集团、中国宝武、五矿集团等大型国有矿业和钢铁企业。

去年3月的两会期间，中钢协党委书记、执行会长何文波就建议，“由国家层面成立海外铁矿资源开发集团，统筹海外资源，稳步推进境外资源开发利用，尽快形成有效供给能力。”

彭博社今年2月的报道也称，中国正筹备建立国家层面统一的铁矿石价格谈判平台，计划将该平台作为未来中国唯一的实体与外国矿山就铁矿石价格进行商谈。

报道引述知情人士称，该计划在高层领导人的支持下已酝酿多年。这家新实体至少可整合西芒杜等几笔海外矿山投资，以及为中国几家大型国有钢铁企业采购原材料。