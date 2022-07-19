佩洛西据报访台 中国大陆：美若一意孤行后果自负

美国众议院议长佩洛西据报计划于8月访问台湾，中国大陆外交部要求美国停止美台官方往来，并警告称，若美方一意孤行，一切后果由美方负责。

《金融时报》星期二（7月19日）引述六名知情者报道佩洛西计划于8月访台的消息，此访若成行，将是美国众议院议长25年来首次访问台湾。

中国大陆外交部发言人赵立坚星期二下午在例行记者会回应称，大陆坚决反对任何形式的美台官方往来。

赵立坚说，如果佩洛西访台，将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向台独分裂势力发出严重错误信号，大陆对此坚决反对。

他强调，大陆要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不得安排佩洛西访台，停止美台官方往来，停止制造使台海局势紧张的因素，以实际行动履行美方不支持台独的承诺。

他也警告称，如果美方一意孤行，大陆将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，“由此造成的一切后果必须完全由美方负责”。

日本和台湾媒体今年4月先后引述匿名消息报道，佩洛西预料在《台湾关系法》立法43周年的4月10日率团访台。消息传出后引起北京强烈反应，中国大陆外交部长王毅当时警告，“必将作出坚决反应，一切后果由美方承担”。

但就在日台媒体发布消息的同一天，佩洛西通过发言人宣布，接到冠病检测呈阳的报告，推迟率团出访亚洲的行程。