黄润秋：中美环境合作是两国关系的重要组成部分

中国生态环境部部长黄润秋上星期五（7月15日）在华盛顿与美国商务部部长雷蒙多等人会面时说，中美环境与气候合作是两国关系的重要组成部分，已形成全方位、多层次、多领域的合作模式。

据中国生态环境部星期一（18日）在官网发布的新闻稿，除了雷蒙多，黄润秋此行也与美国联邦环保局代理局长麦卡碧、加利福尼亚州州长纽森等人举行双边会见，并讨论气候变化、生物多样性保护、大气及水污染防治等议题。

黄润秋说，中国坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路，将碳达峰、碳中和纳入经济社会发展和生态文明建设整体布局，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，促进经济社会发展全面绿色转型。

黄润秋也说，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（简称COP15）第一阶段会议2021年10月在中国昆明举办，会议发布《昆明宣言》，为全球生物多样性治理注入强大政治推动力。作为COP15主席国，中国将与各方进一步协调沟通，广泛听取各方意见，努力推动达成兼具雄心又务实平衡的“2020年后全球生物多样性框架”，推进全球生物多样性治理进程。

黄润秋指出，中国是海洋可持续发展的积极推动者，一直致力于促进实现联合国2030年可持续发展议程有关保护和可持续利用海洋目标。中国愿与美国一道，加强海洋塑料垃圾治理等领域的交流合作，保护好海洋生态环境。

黄润秋表示，中美环境与气候合作是两国关系的重要组成部分，已形成全方位、多层次、多领域的合作模式。

他说，美国经验为中国健全应对气候变化、生态环境保护相关法律法规政策体系提供了有益借鉴。双方在环保产业领域也有长期合作，曾共同举办四届中美环保产业论坛，美国企业也多次应邀参加中国国际环保展，取得了良好的效果。

同时，两国相互开放应对气候变化、生态环境保护相关技术服务和产品市场，为能源低碳转型和生态环境质量改善提供了有力支持，实现了互利共赢。黄润秋最后表示，他期待中美双方未来合作取得更多务实成果。

