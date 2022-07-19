中国否认邀请欧洲国家领导人11月到北京

对于《南华早报》报道中国已邀请四个欧洲国家的领导人11月到访北京，并与中国国家主席习近平会面，中国外交部否认这篇报道，同时强调这是假消息。

中国外交部发言人赵立坚星期二（7月19日）在例行记者会上回应提问时说，他不知道《南华早报》从哪里得知消息，“我可以告诉你，这是一个假消息”。

《南华早报》星期一（7月18日）引述知情高层人士报道，中国已向法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉，以及西班牙首相桑切斯等欧洲国家领导人发出邀请，于11月赴北京与中国国家主席习近平会面。不过，他们还没决定是否接受邀请。

这场拟议中的会面，时间点或将与订于11月在印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会时间重合，也可能在预计于10月举行的中共第二十次全国代表大会之后。

报道称，这标志着习近平恢复与西方领导人的面对面外交。习近平自2020年1月出访缅甸后便没再踏出国门，最近一次离开中国大陆是6月30日与7月1日到香港访问并出席回归庆典。

《南华早报》引述不具名的高级外交官说，欧洲领导人“很难对中国说不”。这名高级外交官补充说，中国外长王毅9月前往纽约参加联合国大会时，将顺道到欧洲一趟，筹备欧洲国家领导人到访中国的工作。

另据新华社报道，王毅星期一与马克龙的外事顾问博纳通电话。王毅说，希望法国作为欧盟核心大国和“三驾马车”之一，为中欧关系健康顺利发展发挥积极作用。