欧洲议会副议长访台 中国大陆：坚决反对任何形式的官方往来

针对欧洲议会副议长比尔（Nicola Beer）星期二（7月19日）到台湾访问，并称“欧洲必须坚定支持台湾”，中国大陆回应称坚决反对欧方同台湾进行任何形式的官方往来，敦促欧方在涉台问题上谨言慎行。

中国大陆外交部发言人赵立坚在星期二的外交部例行记者会上表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则，是中欧关系的政治基础。欧洲议会作为欧盟官方机构，其议员及高层理应遵守一个中国原则。

他说，近两年来，欧洲议会已经多次出台涉台决议，为“台独”势力撑腰张目，这严重违反一个中国原则，毒化了中欧关系氛围。

赵立坚强调，中方坚决反对欧方同台湾进行任何形式的官方往来，并敦促欧方切实恪守一个中国原则，在涉台问题上谨言慎行，以免中欧关系受到严重干扰。

毕尔星期二以欧洲议会副主席之一的官方身份访问台湾。她在机场发表简短谈话时说，欧洲不会在台湾的事情上重蹈香港问题的覆辙，民主台湾没有中国大陆进犯的空间。

台湾外交部星期一通过新闻稿说，除了蔡英文，毕尔这次也会与行政院长苏贞昌、立法院副院长蔡其昌、行政院政务委员唐凤、大陆委员会主委邱太三会面，以及接受外交部长吴钊燮款宴。此外，毕尔将与台湾国防、民主、人权领域的智库及公民团体座谈，并参访台湾文经建设。