港TVB艺员训练班首次面向中国大陆招生

由香港无线电视（TVB）举办的艺员训练班今年首次面向中国大陆招生，共录用22名大陆学员。

综合香港文汇网和星岛网消息，由香港无线电视（TVB）举办的2022艺员训练班星期一（18日）开课，本届艺员训练班是首次面向首次面向大陆、香港及海外学员同步招生及授课，招募反应热烈，共有超过2600人报名，最终被录用为训练班学员的62人，其中香港24人、大陆22人、马来西亚16人。

资料显示，第一届TVB艺员训练班在1972年开设，之后每年都向香港娱乐圈输送演艺人才，历届学员包括周润发、梁朝伟、周星驰、刘青云、刘德华等“天王巨星”。

由于疫情原因，本届艺员培训班分别在香港、广州、马来西亚三地进行同步教学。培训内容涵盖“演员基础”、“剧本和角色理解”、“演技”、“肢体运用和舞蹈”、“正音及语言技巧”、“妆造”、“武术”、“主持”等演艺专业基础理论课程，以及演员德行素质学习。

结束两个半月的课堂培训后，三地学员从10月开始将继续进行为期三个月的实习训练。

本届艺员训练班邀请到由重量级嘉宾组成“豪华导师团”，帮助学员提升专业水平。其中，凭借电影《十月围城》荣获“金像奖”最佳导演的陈德森出任训练班主理人及校长一职。还有曾志伟、罗冠兰、陈贝儿等人担任导师。

报道称，TVB节目内容运营总经理曾志伟上任以来一直积极推动香港与大陆合作，因深感大陆不乏热爱表演的有志青年，TVB此次扩大艺员培训班的招生范围，是希望为全国各地表演爱好者提供一个展现自我才华，实现演艺梦想的舞台，也期望为香港娱乐圈注入新鲜血液。