香港失业率回落 议员忧结构性失业问题

香港今年4月至6月的失业率回落至4.7%，但有议员担忧，未来结构性失业的问题可能会更严重。

据香港中通社报道，香港统计处星期二（7月19日）公布，今年4月至6月经季节性调整的失业率为4.7%。较上一个统计周期（3月至5月）下跌0.4个百分点；就业不足跌至3%。目前，总就业人数增加约1.78万人，失业人数减少至17.8万人。

香港劳工及福利局局长孙玉菡认为，香港经济活动继续恢复，劳工市场在短期内预料会进一步改善，但改善的幅度将取决于疫情以及环球和本地金融状况。

香港工联会理事长、立法会议员黄国告诉中通社记者，失业率不能反映香港的就业情况，香港就业形态已有所改变，很多人是做散工，无法统计。

黄国认为，虽然特区政府已推出很多临时支援计划，但目前失业率仍高企，特区政府应该适时推出更多资助就业的计划或职位，“支援就业总比给综援要好”。

立法会议员颜汶羽也认为，疫情令不少经济活动的生产模式都有所改变，服务业大量投入自动化设备，不少零售餐饮业都引入自助收银机、机器送餐系统，许多酒店也开始采用自助服务柜台为旅客登记入住、以机器人负责清洁，以至送餐到客人的房间，反映一些服务性工种正渐渐被自动化取代，特区政府应该有所部署，去应对未来可预见的结构性失业问题。

颜汶羽指出，劳工问题从来都不能在社会变迁之下独善其身，相比起短期的“保就业”、临时的失业问题，科技带来的影响更深更远，需要政府以实证研究去解决，长远为香港人“保就业”，而非“头痛医头”。