中国驻韩大使：中韩应坚决阻止“新冷战”

中国驻韩国大使邢海明说，如果有人搞“新冷战”，中韩应秉持建交初心，坚决阻止。

据中新社报道，当地时间星期二（7月19日），由纪念韩中建交30周年民官筹备委员会、韩国易得财经共同主办，中国驻韩国大使馆协办的纪念中韩建交30周年中韩友好论坛在首尔举行。

邢海明说，30年前，中韩两国打破冷战坚冰，共同开启了携手前行的新时代。两国携手走过的这30年深刻阐明了一个道理，那就是中韩两国是志同道合、命运与共、不能分割的好邻居、好伙伴，中韩合作能办成大事、办成好事、办成长久之事。

邢海明说，现在如果有人搞“新冷战”，中韩应秉持建交初心，坚决阻止。只要双方牢记建交初心，信守政治承诺，聚焦互利合作，排除外部干扰，就一定能推动双边关系行稳致远，在新时代书写新篇章。

韩国前国会议长文喜相、联合国前秘书长潘基文、韩国外交部长官朴振、韩国统一部长官权宁世、中韩关系未来发展委员会韩方委员长林采正、韩国前国务总理韩升洙、韩国前外交通商部长官金星焕、易得财经代表理事李翼源、韩国一带一路研究院院长卢载宪，中韩关系未来发展委员会中方委员长张平、中国前外交部长李肇星、全国政协外委会副主任韩方明等两国政治、经济、文化各界嘉宾线上线下出席活动并致辞。

会上，两国文化和企业界代表还就中韩文化融合产业和投资合作进行了讨论。