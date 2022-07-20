中国欧盟高级别会谈 同意以合作稳定性应对经济不确定性

中共政治局委员、中国国务院副总理刘鹤与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯星期二（7月19日）下午就经济和贸易议题举行高级别对话。双方愿共同努力，增进相互理解，推动中欧经贸领域务实合作，以中欧合作的稳定性应对世界经济形势的不确定性。

根据新华社报道，刘鹤与东布罗夫斯基斯以视频会议形式共同主持第九次中欧经贸高层对话，围绕宏观经济、产业链供应链、贸易与投资、金融合作四个专题，进行了务实、坦诚、高效的讨论，交流富有建设性。

双方就宏观经济政策协调、产业链供应链合作、世贸组织改革、扩大市场开放、中欧地理标志协定实施、动植物检验检疫、金融业双向开放和监管合作等达成一系列成果和共识。

双方认为，世界政治经济形势正在发生深刻变化，健康稳定的中欧关系和中欧经贸关系有利于世界发展与繁荣。双方愿共同努力，认真落实好中国国家主席习近平与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩视频会见以及第23次中国－欧盟领导人会晤达成的重要共识，增进相互理解，推动中欧经贸领域务实合作，以中欧合作的稳定性应对世界经济形势的不确定性。

双方还同意共同应对全球经济面临的挑战，加强宏观经济政策沟通协调，维护全球产业链供应链稳定，共同维护和加强以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，积极推动贸易和投资自由化便利化，促进公平竞争，保护知识产权，为企业创造更好的营商环境，进一步推进金融领域双向开放和监管合作。

根据欧盟在官网发布的声明，中国还同意通过包括化肥出口在内的措施来与欧盟一道解决全球粮食不安全问题以及维护全球市场稳定。

双方也同意有必要防止供应链的中断，并就提高某些关键原材料和其他产品供应的透明度和信息交换进行了讨论。

欧盟在声明中称，在金融服务方面的交流是具有建设性的，中国承诺确保未来法规不会削弱欧洲租赁公司在中国境内提供服务的能力。

欧盟还对中国“缺乏公平竞争和日益政治化的商业环境”表达了担忧。欧盟重申，包括对立陶宛在内的经济胁迫措施是不可接受的。

此次经贸会谈之际，欧盟正面临着因能源进口和其他大宗商品供应短缺而陷入经济衰退的风险。中欧关系曾在2020年底达到一个高点，当时双方签署了期待已久的投资协定；但在欧盟以新疆人权为由制裁中国官员后，双方关系迅速恶化。

中欧4月曾举行过峰会，但当时欧盟指责中国没有在乌克兰问题上向俄罗斯施压，双方关系仍处于低点。

中国外交部长王毅星期一与马克龙的外事顾问博纳通电话时说，希望法国作为欧盟核心大国和“三驾马车”之一，为中欧关系健康顺利发展发挥积极作用。

香港《南华早报》此前报道称，中国已邀请四位欧洲国家领导人11月到访北京，并与习近平会面，但中国外交部星期二坚决否认，强调这是假消息。