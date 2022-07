美官员：对俄出口管制可作为日后对华行动模板

美国商务部副部长、主管工业和安全局的埃斯特维兹(Alan Estevez)说,美国与其他37个国家联手成功将对俄罗斯的出口降了下来,这可作为未来制定针对中国威胁的新机制的蓝图。

据彭博社报道,自俄罗斯2月入侵乌克兰以来,华盛顿对俄罗斯的出口实施了一系列限制,莫斯科无法获得有助于其维持战争的大部分技术。加入美国对俄制裁行列的国家还有日本、澳大利亚和欧盟成员国。

埃斯特维兹星期二(7月19日)在众议院外交事务委员会听证会上说,美国今年对俄出口额下降了约88%,而其他国家的出口下降了约60%。他说,这是自冷战结束以来,各国第一次在军备、核供应、化武和导弹这四个现有的多边机制外联手实施出口限制。

埃斯特维兹说:“我相信我们需要一个新的机制,我们一直在与盟友讨论这个问题,这不仅仅是针对俄罗斯,也是关于中国的。”他也表示,考虑到来自中国的威胁以及他们将军民融合技术应用到侵犯人权,加强军力和威胁邻国的方面上,“形成新机制至关重要”。

自称“美国首席技术保护官”的埃斯特维兹补充说,美国与盟国在俄罗斯问题上的合作动能“为我们提供了一个很好的框架,提供了一个绝佳的工作起点”。

埃斯特维兹说,美国在实体清单中增加了近600个中国实体,其中大约107个是拜登政府新增的;一些是因为在美国颁布出口管制后继续向俄罗斯提供产品。除非获得美国政府许可,否则美国企业禁止与实体清单上的公司进行业务往来。

埃斯特维兹表示:“中国仍然是民主与专制国家竞争之路上一个艰巨的挑战。”

据《华尔街日报》报道,在奥巴马执政时期,埃斯特维兹是负责采购、技术和后勤事务的国防部首席副部长。此前,他曾历任五角大楼其他职位,负责监督后勤,以及管理国防部庞大供应链。

他也曾代表五角大楼在跨部门的美国海外投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)参加审议。该委员会负责审查拟议的外国收购案是否存在国家安全方面的问题。