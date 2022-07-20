郑州银行称预售资金拨付“听招呼干活” 房管局：不符事实

近日一段河南郑州某烂尾楼业主代表与预售资金监管银行郑州银行沟通的视频在网上热传。郑州银行有关人员在视频中称，银行资金拨付获得郑州市房管局相关部门批准批示，是“听招呼干活”，但房管局工作人员回应说，预售资金监管有相应规则，银行说法与事实不符。

据财联社报道，上述视频显示，停工的郑州市康桥玖玺园项目业主代表与郑州银行沟通时，业主代表质疑项目巨额监管资金被挪用，导致项目陷入停滞。

郑州银行一位人士在视频中称，作为监管银行，该行资金拨付获得郑州市房管局相关部门批准批示，这表明监管银行是“听招呼干活”，并称“如果他们不让拨、我们是拨不了的”。

对于郑州银行方面所说“听招呼干活”，郑州市住房保障和房地产管理局宣传与政策研究处一位工作人员受访时表示，预售资金监管有相应规则，银行这种说法与事实不符。

工作人员还说，“监管规则及流程细节并非一两句话可以讲清，具体情况还需要向对应业务部门进一步了解。”

据了解，郑州市房管局已将情况上报有关部门，并将追究银行责任。

报道指出，中国最高人民法院今年1月明确，住房和城乡建设主管部门、商业银行等相关单位工作人员在预售资金监管账户项目监管、划拨过程中，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法追究法律责任。

据易居研究院统计，从2022年烂尾楼分布情况来看，归属于河南、湖南和湖北等省份的数量较多，河南省内，郑州楼盘数量尤其多。

报道以郑州市金水区烂尾项目瀚海思念城楼盘为例，称该项目业主代表曾通过电子邮件向河南省相关部门反映，该楼盘预售监管资金去向不明，大面积停工近一年，开发商偶尔雇用零工应对上级部门检查，而涉及资金监管的一家银行、郑州市房管局等部门互相推诿，希望上级部门彻查。

项目业主受访时说，反映问题后，河南省委专项巡视组将该问题交由郑州市房地产市场和产权交易管理中心进行调查处理，结果显示确实存在按揭贷款未进入监管账户的问题。

郑州市房管局在报告中称，自2019年8月至今，先后向河南新瀚海置业下达《郑州市商品房预售款监管督办函》，向监管银行下达《郑州市商品房预售款监管异常行为告知书》共计55批次。

今年5月，郑州市房管局约谈新瀚海置业和监管银行，要求开发商及监管银行切实履行双方职责，严格商品房预售款收支管理，依据监管协议规定的权利和义务，对未将预售款存入监管账户的行为进行整改。

报告显示，经过前述多次约谈及处理，先后有176452万元（人民币，下同，约36391万新元）进入资金监管账户，但仍有260024万元按揭贷款未进入监管账户。

不过，这份报告并未进一步说明，资金未划入监管账户的具体原因。

