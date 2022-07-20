中国7月LPR料维持不变 专家称后期仍有下调空间

在上个月中国贷款市场报价利率(LPR)维持不变后，银行分析人士普遍预计，考虑到复杂的内外环境以及国内对稳增长和通胀形势的关注，7月LPR大概率将保持不变，即1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%。

根据证券时报报道，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，本月LPR大概率继续维持稳定。一方面，7月份MLF（中期借贷便利）政策利率保持不变，当前实体融资需求回暖的背景下，中国央行短期在利率调整方面或转趋观望；另一方面，复杂的内外经济环境下，部分银行面临的息差压力较大。

央行7月15日开展1000亿元（人民币，下同，约200亿新元）MLF操作，操作利率维持2.85%不变。基于MLF的锚定作用，本月LPR下调的可能性偏低。

另据中国银保监会近期公布的2022年一季度主要监管指标显示，一季度商业银行净息差为1.97%，较2021年末的2.08%下降0.11个百分点。

民生银行首席经济学家温彬表示，二季度以来，新发放企业贷款利率和按揭贷款利率调降幅度较大，净息差预计仍将处于下行通道。在此情况下，短期内LPR下调的概率不大。

央行近期公布的数据显示，6月的新发放企业贷款利率为4.16%，比上年同期低34个基点；1月份至6月份企业贷款利率为4.32%，同比下降0.31个百分点，创有统计以来的新低。

值得一提的是，央行在今年4月份建立了存款利率市场化的调整机制。机制建立以来，各家银行根据市场利率变化，主动调整了存款利率水平。据央行数据显示，6月份，全国银行新发生的存款加权平均利率大约是2.32%，和调整前的4月份相比，下降了0.12个百分点。

央行政策司司长邹澜表示，存款利率市场化调整机制的建立，明显提升了存款利率市场化的定价能力，有利于维护存款市场良好竞争秩序，稳定银行负债成本，推动降低实际贷款利率，更好地支持实体经济发展。

“从趋势看，LPR利率仍有下调空间。”周茂华表示，原因在于下半年国内经济稳增长、稳就业仍需政策支持。下半年将继续落实好已出台的政策措施，央行是否会进一步推出增量政策工具还需要关注后续消费、投资恢复情况。

另据彭博社报道，参与彭博调查的19位经济学家也均预测，一年期利率将维持在3.7%不变。而对五年期利率做出预测的14位经济学家中，有12位认为将持稳于4.45%，有两位预计将下调。

报道指出，本月公布的数据显示，中国二季度经济增速大幅下滑，出现2020年疫情首次爆发以来最慢的增长速度。同时，中国近期多次表达了对通胀的关注。中国总理李克强上星期主持召开经济形势专家企业家座谈会时要求，既稳增长，又防通胀、注意防输入性通胀。

除此之外，部分城市近段时间持续发酵的房贷断供使政策环境进一步复杂化。部分市场人士由此猜测，五年期LPR本月仍有一定可能下调。

麦格理中国经济学家胡伟俊说，由于近期对房地产行业的担忧持续上升，五年期利率的下调可能会为该行业提供支撑，并提振市场信心。

中信证券首席经济学家明明也在报告中指出，央行和银保监会对于停贷问题高度重视，通过五年期LPR调整进一步压降个人按揭贷款利率，刺激居民购房需求是一个可行的手段。

