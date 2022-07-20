台学者预计佩洛西成行率高 符合美“一面安抚一面卖武器”策略

对于美国国会众议院议长佩洛西据报计划于今年8月率团访问台湾的消息，台湾政大国关中心研究员严震生和中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛都推测，佩洛西成行机率高，但对此行意义看法不一。严震生认为，没有突破，仍是延续美国对台“一面安抚、一面卖武器”的一贯策略；王智盛则看好台美互动层级持续上升。

根据联合报报道，严震生受访时认为，佩洛西来台“没有突破”，仅是延续美国巩固台湾民意、对台军售手法，“民众期待不用太高”；王智盛则看好台湾与美国互动层级持续上升，有助于台湾提升国际影响力。

严震生说，11月美国众议院改选后，佩洛西可能会卸下议长，政治影响力大减。所以佩洛西访台，未来给台湾的实质影响“不算有突破”，但也因佩洛西政治“前景”可能受阻，中国大陆就不会有太强反对力道，成行机率也增加。

严震生分析，美国国防部前部长埃斯珀前脚刚到台宣传美国对台军售，佩洛西就传出访台，这也很符合美国对台湾“一面安抚台湾、一面卖武器”一贯策略。王智盛则指出，佩洛西4月就要来，现在美中关系敏感仍继续提出计划，代表反中的佩洛西个人意愿强烈，想完成一种政治宣示。

英国《金融时报》星期二引述知情人士报道了佩洛西计划访台的消息。如若成行，这将是25年来美国众议院议长首次访问台湾。不过，台湾外交部发言人欧江安同天表示，未接获相关讯息。

中国大陆外交部星期二对佩洛西计划访台的消息回应称，中方要求美方不得安排佩洛西访台，若美方一意孤行，一切后果由美方负责。