世纪佳缘高管被刑拘 涉嫌职务侵占

中国知名相亲平台世纪佳缘的高管证实被刑拘。此前，中国网络曾流传世纪佳缘的首席执行官、首席运营官、首席财务官，以及几名副总裁失联的消息，并一度登上微博热搜。

综合财新网、第一财经、每日经济新闻等报道，世纪佳缘的控股股东复星集团星期二（7月19日）说，世纪佳缘的个别管理层因个人涉嫌职务侵占，目前被公安机关采取刑事拘留措施。

复星集团也说，这次案件是集团廉政督察部门在日常的监督检查中，发现当事人涉嫌利用职务便利进行犯罪的相关线索，之后向公安机关报案，并由公安机关依法采取了强制措施。

复星集团强调，目前世纪佳缘业务运营一切正常，公司董事会已授权相关人员行使相应职责，新管理团队将很快上任。

世纪佳缘多名高管失联的消息于星期一（18日）在微博等社交媒体流传。不过，世纪佳缘当天回应，实际情况并非网络消息所说，“现公司确有个别管理层因个人原因，正在配合司法机关调查，相关信息以司法机关公布为准。董事会已授权相关人员行使相应职责，公司业务运营一切正常”。

中国一名互联网法律咨询人士向财新网透露，相亲平台涉及到用户的敏感信息，不过涉及到个人信息保护的问题，一般来说事前会有比如倒卖用户信息这样的消息出来，这次却没有传出任何信息，业内猜测可能是内部贪腐窝案。

世纪佳缘成立于2003年，2011年5月在美国纳斯达克挂牌上市，被视为“中国婚恋第一股”。同类型婚恋企业百合网则在2005年成立，2015年11月20日在新三板挂牌上市。百合网在挂牌当日即宣布因筹划重大资产重组事项停牌，随后在当年12月初宣布收购世纪佳缘，后者私有化退市。之后，两家公司合并为“百合佳缘”，但仍保持双平台运营。

2018年7月4日，复星集团发布公告称成为百合佳缘集团的控股股东。目前，复星总计持有72.36%百合佳缘的股权。