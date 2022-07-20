中电联：电煤供需总体平衡但结构性矛盾仍在

中国多地发布高温预警，居民用电进入高峰，河北、河南、江苏、山东等多省份用电负荷创历史新高。中国电力企业联合会规划发展部副主任叶春说，电煤供需总体平衡，但结构性矛盾仍然存在。

根据《经济日报》报道，受持续高温和国际能源价格不断攀升影响，中国油气煤价格也水涨船高，能源供给再度引发关注。

中国电力企业联合会规划发展部副主任叶春表示，电力企业提前谋划，持续做好夏储煤工作，今年以来，电煤供需总体平衡。

不过，叶春也说，迎峰度夏阶段，国内外疫情反复、煤炭安全生产、运力协调等多方面因素交织叠加，煤炭、电力局部保供仍存一定不确定性，区域性、时段性矛盾突出问题仍存在。

此外，电煤价格持续高位震荡，导致煤电企业电煤采购成本大幅增加，企业经营压力持续积累。不少企业现金流紧张，甚至面临资金链断裂风险，隐患增多，威胁电力保供和系统安全稳定运行。叶春说：“这要求我们加强统筹协调，强化监测预警，努力确保迎峰度夏能源电力安全供应万无一失。”

中国电力企业联合会数据与统计中心副主任蒋德斌说，目前全国电力供需总体平衡，未出现拉闸限电情况。虽然近期企业加快复工复产并叠加高温天气，拉动多地用电负荷创历史新高，但电力行业企业提前做好了充足准备，有效保障了国民经济生产和生活对电力的需求。

中国国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，在推动煤炭产量责任落实方面，重点开展了三方面工作。一是充分释放先进产能；二是不断增强煤炭运输和储备能力；三是稳定长协价格确保民生用煤需要。

赵辰昕还说，发改委近期已组织上游供气企业和各地基本完成全年及下一个供暖季天然气合同签订，从签订情况看，各地签订的供暖季合同量普遍比去年实际供应量有增长，及早为今冬天然气保供做好了准备。

中国今年前5个月生产原煤18.1亿吨，同比增长10.4%。从电煤需求来看，前5个月，中国发电供热用煤8.5亿吨，同比增长0.7%。受疫情多点散发，水电、风电等清洁能源发电快速增长等多因素影响，电煤消耗量增长较少。根据统计，截至6月30日，纳入电力行业燃料统计的发电集团燃煤电厂煤炭库存9601万吨，同比提高42.6%，电煤库存可用天数22.4天。