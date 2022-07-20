美参院外委会料8月审议“台湾政策法”

美国国会参议院外交关系委员会预计下个月初审议跨党派的“台湾政策法”（Taiwan Policy Act）。提出该法案的议员说，有信心两党议员将会支持法案获得通过。

据美国之音报道，美国参议院外委会星期二（7月19日）原本计划就“台湾政策法”进行审议，但会议中未就法案进行讨论。提出法案的外委会主席梅嫩德斯（Sen. Bob Menendez）介绍，委员会暂时将法案搁置审议，预计将在8月3日的委员会审议会议上推进这部法案。

众议院外交事务委员会主席米克斯（Gregory Meeks）说，台湾是美国重要的盟友，尤其在半导体方面，台湾扮演了至关重要的角色。

米克斯说，“很重要的是，我们持续支持台湾，台湾是一个重要的盟友，和台湾合作，在半导体方面，他们对世界做出了巨大贡献。”

上个月中，梅嫩德斯参议员和参议院预算委员会首席共和党议员格雷厄姆（Lindsey Graham）联手提出“台湾政策法”议案。法案被视为美国自1979年通过《台湾关系法》（Taiwan Relations Act）后，美国对台政策最为全面的调整。

值得关注的是，法案还要求成立“台湾安全协助倡议”（Taiwan Security Assistance Initiative），在未来四年间授权提供45亿美元（62.60亿新元）的外国军事资金援助，并优先考虑台湾提出的援助请求。

法案将增加用于支持台湾防卫的年度战争储备，从2亿美元增加到5亿美元。同时，法案还将要求赋予台湾“重要非北约盟友”（major Non-NATO ally）的地位，以此加强美国对台湾的安全承诺。

今年四月，梅嫩德斯和格雷厄姆曾率领国会议员团共六人搭乘行政专机访问台湾。访团在停留期间与台湾总统蔡英文会晤，接受外交部长吴钊燮款宴，并拜会国防部长邱国正。

