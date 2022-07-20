北京必胜客被爆食安问题 涉事两餐厅闭店调查

有媒体卧底全球餐饮巨头必胜客在北京的两家餐厅后厨，曝光店内诸多食品安全乱象，引发广泛关注，“记者卧底必胜客后厨”相关话题也一度冲上热搜榜首。必胜客星期三（7月20日）发布消息称，已立即对涉事两家餐厅进行闭店调查。

必胜客在官方微博发布消息说，关于媒体报道的北京必胜客和谐广场店和魏公村店的相关问题，公司高度重视，已立即对上述两家餐厅进行闭店调查。感谢社会的监督。 ​​​

新京报此前卧底北京两家必胜客餐厅，发现店内管理人员篡改有效期标签，食材不按时废弃；员工拆掉外包装，将过期食材“化整为零”；烹炸用油长期不更换，相关指标超标近一倍等。

卧底人员还发现，将过期食材“化整为零”使用的做法，并非偶尔为之，每当有菌菇食材包即将过期时，就会被拆掉外包装放入储存槽里。没了外包装，旁人无从得知具体的保质期信息，即便过期仍被继续使用。

制作茶饮的茶底，也存在篡改效期标签情况。白毫是一种预制的茶底，用来制作茶饮。仓库内一缸白毫茶底的废弃时间是6月20日当天，值班厨师长却将白毫茶底的效期标签给换了，废弃时间从6月20日改到了6月22日。

除了食材原料频繁改效期标签，必胜客这两家餐厅的烹炸油也存在更换不及时问题，比如连续使用一周，原本清澈的食用油已经变黑，近乎油墨色。

公开信息显示，涉事门店之一的必胜客北京和谐广场店，曾因食材超保质期，于今年3月被丰台区市场监督管理局处以没收违法所得、罚款五万元（人民币，下同，约1万新元）的处罚。

有网民对此评论：“还是处罚力度不够大”，“罚五万不如罚500万”，“感觉随意是食品行业的普遍态度，就看谁先倒霉被抓典型”，“这些大品牌都这么不过关，想一下那些小店，食品安全真可怕”。

