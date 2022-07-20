中国上半年出栏一头猪亏98人民币 农业农村部称猪价不具大幅上涨动力

中国农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华星期三（7月20日）说，本轮猪价上涨主要是恢复性、季节性上涨，叠加一些特殊因素的作用，但生产是充足的，后期猪价不具备持续大幅上涨的动力。陈光华说，上半年出栏一头肥猪平均亏损98元（人民币，下同，约20.2新元），他建议养殖场（户）合理安排生产，在生猪体重合适的时候及时出栏，能赚的钱先赚到手，落袋为安。



根据澎湃新闻报道，陈光华在中国国务院新闻办公室举行的新闻发布会上介绍说，从6月下旬开始，猪价经历了一波上涨，近期已经有所回落。目前，猪价每公斤22.8元左右，比近期的价格高点降了1.1元左右。猪肉价格上月每公斤26.55元，同比下降1.7%。

陈光华说，从过去的价格走势看，多数年份猪价都是从7月开始季节性上涨，农业农村部年初对猪价回升就有了预判，也发布过预警信息。针对6月下旬以来，生猪价格一度上行较快的情况，农业农村部加强监测调度，密集开展形势会商，对价格上涨原因和走势进行分析。总的看，这轮猪价上涨主要是恢复性、季节性上涨，叠加一些特殊因素的作用，但生产是充足的，后期猪价不具备持续大幅上涨的动力。

陈光华说，从养殖效益看，今年上半年猪价总体低迷，大部分养殖场（户）是亏损的，价格适当上涨有利于生猪产业持续发展。根据监测，除了1月和6月养猪略有盈利之外，2月至5月都是亏损的，上半年出栏一头肥猪平均亏损98元，真正扭亏为盈也就是最近半个多月。另外，从养殖成本来看，玉米、豆粕等价格持续上涨，一公斤肥猪比去年同期增加大约1块钱的成本，这对猪价上涨也有一定的推动作用。

另外，猪价较快上涨还有一些特殊因素。前一段时间，随着学校、工厂复课复工，社会餐饮逐步放开，猪肉消费明显增加，拉动猪价快速上涨。同时，养殖场（户）压栏和二次育肥增加，猪肉进口量减少等因素也造成了猪肉供应阶段性减少，助推猪价上涨。

陈光华说，目前生猪产能处于正常合理水平，预计下半年生猪出栏量与去年同期相当。业内常说“有母不愁小，有小不愁大”，有能繁母猪就不愁没有仔猪，有了仔猪就不愁没有大肥猪。从能繁母猪的数量来看，今年以来，存栏量一直处于产能调控的绿色合理区域，目前已连续两个月回升。从新生仔猪数量看，上半年新生仔猪数量与去年同期相当，预示下半年生猪上市量不会比去年少。从中大猪数量来看，6月规模猪场5月龄以上的中大猪存栏量同比增长8%，7、8月生猪供应和猪肉产量将稳定增加。上述数据都表明，下半年肥猪供应有保障。

农业农村部下一步将加强监测预警，紧盯能繁母猪存栏量等关键指标， 保持生猪产能稳定在合理区间。同时压实属地责任，并防好生猪疫病。

陈光华还建议广大养殖场（户）合理安排生产，在生猪体重合适的时候及时出栏，能赚的钱先赚到手，落袋为安。

此外，农业农村部市场与信息化司负责人刘涵在同场新闻发布会上介绍，中国上半年“米袋子”、“菜篮子”重点品种供应充足，价格总体波动幅度不大。

其中，稻谷、小麦、玉米三种粮食上月集贸市场月均价每百斤135元，比1月涨4.6%，同比高4.5%。其中，稻谷、玉米价格基本稳定，小麦受生产成本上涨推动和国际市场传导影响，价格恢复性上涨，但涨幅远低于国际市场的涨幅。

大豆和食用植物油价格走势偏强，受国际大豆供给偏紧、乌克兰葵花籽油出口受阻、投机资本炒作等因素的影响，今年国际油脂油料的价格高位上涨，也拉动了国内价格走强。山东6月进口大豆到岸税后价每斤2.75元，同比高14.7%，豆油、菜籽油出厂价同比涨30%以上。不过，由于中国油脂油料储备足、调控能力强，加之油菜籽增产，国内食用植物油市场供给有保障，价格涨幅低于国际市场。