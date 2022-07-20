王毅与芬兰外长通话：中欧始终是合作伙伴

中国国务委员兼外长王毅与芬兰外长哈维斯托通电话时强调，中欧建立发展全面战略伙伴关系是双方共同付出心血和努力的结果。中欧始终是合作伙伴，而不是对手。

据中国外交部官网，王毅星期二（7月19日）应约同哈维斯托通电话。王毅说，在两国元首引领下，中芬关系保持良好势头。双方开展平等交往和互利合作。中国愿同芬兰一道，全面、高质量落实计划，继续深化经贸投资、科技创新、绿色发展、互联互通以及冬季运动等领域合作。

王毅也说，中芬关系在中国同欧洲、特别是同北欧国家的双边关系中走在前列，相互尊重、巩固互信是关键所在。他表示，中国赞赏芬兰恪守一个中国政策，相信芬兰将继续在涉华事务上秉持客观谨慎态度，维护好双边关系大局。

王毅强调，中欧建立发展全面战略伙伴关系是双方共同付出心血和努力的结果。中欧始终是合作伙伴，而不是对手。在中欧之间渲染、甚至制造对抗，不符合双方利益，他希望并相信芬兰将继续在欧盟中发挥建设性作用。

哈维斯托说，芬兰总统尼尼斯托高度重视芬中友好，两国元首良好关系为合作注入强劲动力。他表示，芬兰继续奉行一个中国政策，愿扩大经贸合作，恢复更多航班，便利企业和人员往来。同时，芬兰支持欧中发展强有力的伙伴关系，主张双方开展坦诚对话和平等互利合作。

哈维斯托也在通话中解释了芬兰申请加入北约事宜，并表示北约将坚持防务性同盟定位。芬兰原本奉行军事不结盟政策，但受到俄罗斯侵入乌克兰的影响，今年5月正式申请加入北约。

另据中国外交部官网，中芬对乌克兰危机外溢对全球粮食和能源安全带来的挑战表示担忧。王毅强调，各方应合作应对好危机引发的全球性风险，共同促进粮食、能源、金融安全，维护全球产业链、供应链稳定，支持脆弱的发展中国家渡过难关。