欧洲议会副议长：只有台湾人民可以决定台湾未来

欧洲议会副议长毕尔（Nicola Beer）星期二（7月19日）抵达台湾展开三天访问行程，这是欧洲议会高层首度正式访问台湾。毕尔星期三上午与台湾总统蔡英文会面时强调，欧洲对中国大陆逐渐趋向单方面改变现状的行为表达严正关切，单方面改变现状局面，不论基于任何说词，绝对不能发生，“只有台湾人民可以决定台湾自己的未来”，她呼吁中国大陆停止恫吓，切勿破坏台湾的蓬勃发展。

根据《自由时报》报道，蔡英文在总统府与访团成员会面并致词说，欧洲议会高层首度正式访问台湾，意义非凡。毕尔副议长是台湾好朋友，长期在欧洲议会为台湾发声，不仅支持台湾的国际参与，也重视台海和平稳定发展。在毕尔与欧洲议会议员朋友支持下，去年一月到现在，通过20项友台决议案。台湾与欧盟是理念相近伙伴，在各领域不断加强合作交流，经贸往来上欧盟是台湾最大外资来源，台湾对欧洲投资也创历史新高。盼加速双方投资协定，为双方人民创造更多福祉。

蔡英文还说，面对威权主义扩张，台湾处于民主防线最前缘，台湾有能力也愿意与世界各国分享经验，期待与民主国家加强合作，打造具有韧性的民主阵线。

毕尔致词时表示，欧洲议会通过许多友台决议案，不仅是欧洲议会的信念，也是她个人理念。台湾与欧洲在地理上虽然遥远，却共享价值且连结彼此，感受台湾的亲近。她非常高兴看到台湾社会选择由下而上民主体制，台湾公民不论任何党派或政治立场都能团结一起，持续发展蓬勃有力的民主。

毕尔认为，台湾有守护言论自由，经济繁荣与人民自决的权利。欧洲深信台湾值得全球支持与认可，台湾的专业知识在世界上扮演关键角色。台湾值得全球认同，不仅战略重要，而且是负责任与可信赖的国际伙伴，无论成为世卫大会观察员，与欧盟洽签贸易投资协定，或升级在台欧洲经贸代表处，都值得支持。

毕尔强调，全球理念相近民主阵营应正视台湾诉求。欧洲议会政策方向是巩固发展与台湾多元关系，双方十分契合，包括皆有相近理念及共享价值，让双方在此基础一起发展。她说，基于持续维护民主稳定，欧洲反对任何试图改变现状挑衅作为，虽乐意与中国大陆保持友好关系，但欧洲对中国大陆逐渐趋向单方面改变现状的行为表达严正关切，单方面改变现状局面，不论基于任何说词，绝对不能发生。只有台湾人民可以决定台湾自己的未来，呼吁中国大陆停止恫吓，切勿破坏台湾蓬勃发展，应与台湾在互相尊重与对话基础上积极守护现状。

毕尔也说，台湾有实力、有尊严、有潜能自由和平发展，透过活跃公民社会让民主茁壮成长。欧洲议会支持台湾对民主和平与主权追求，她也在此发愿，致力实现本人与欧洲议会信念，促进区域和平安全与稳定以及为区域为世界为欧洲而努力。

