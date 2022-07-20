消息：中国吸引外国公司到中国上市

知情人士透露，中国政府正在吸引欧洲公司到中国股市募集资金，寻求启动一项吸引海外企业在中国上市的计划。

据彭博社报道，知情人士说，中资参股的海外公司是首批考虑的候选目标之一。有几家公司正在研究通过这项计划在中国发行存托凭证的可能性，德国叉车制造商凯傲即为其中之一。

彭博汇总数据显示，中国重型机械制造商潍柴动力是凯傲最大的股东，持股比例41%。凯傲股价今年在法兰克福下跌56%，市值约56亿欧元（79.77亿新元）。

此类发行将通过一项股票互联计划进行，该计划旨在联通中国与海外市场，促进跨境上市。该计划最早联通上海和伦敦的交易所，其后扩大到德国、瑞士和深圳。

该计划旨在促进双向上市，不过迄今为止，只有中国上市公司在海外交易所募集资金。知情人士称，研究尚处于早期阶段，凯傲等公司尚未决定是否推进中国上市。

中国一直在努力开放金融市场，吸引外资。中国证监会2月份曾说，将放松会计准则要求，以便让海外公司不需要披露按照中国企业会计准则调整的差异调节信息，更容易在中国上市。

不过，中国动态清零防疫政策所引发的股市大跌，以及对防疫封控的经济影响的担忧，在一定程度上令市场前景蒙上阴影。基准沪深300指数周二收盘下跌0.5%，至4269.34点，今年以来累计跌幅达14%。