陕西咸阳住建局要求一个科室帮扶一家房企解决问题

陕西咸阳市住建局组织召开部分房地产开发企业集体约谈会，督促其加强经营管理，勇担社会责任，努力化解矛盾，会议建立了一对一帮扶政策，即一个科室帮扶一家企业，促进问题尽早解决。

根据“咸阳住建”官方微信公众号星期二（7月19日）消息，咸阳市住建局组织召开部分房地产开发企业集体约谈会，以落实好房地产开发企业主体责任，维护市场稳定和消费者合法权益，促进房地产业平稳健康发展。

会议建立了一对一帮扶政策，即一个科室帮扶一家企业，促进问题尽早解决。会议强调，一要做好预防预警，做到未雨绸缪，对在建项目在保质保量和确保安全的前提下，加快施工进度，力争按期交房。二要切实负起主体责任，主动作为，不等不靠，想方设法解决群众所急所盼。

会议要求，要善于倾听群众呼声，主动和群众交流，疏解群众心中的疑问；要加强相互沟通，主动搞好服务，妥善处理群众反映的问题，自加压力，按时限要求保质保量让群众住上楼，切实维护购房群众权益。

自江西省景德镇市恒大珑庭楼盘业主上月下旬发出一份《强制停贷告知书》后，中国多地烂尾楼项目业主纷纷集体要求停贷，令原本就处于低迷的中国房地产雪上加霜。

中国银保监会负责人本月17日受访时说，将指导银行在地方党委政府“保交楼”工作安排的总体框架下，坚持摸清情况、实事求是、科学分类、精准施策，主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究，做好具备条件的信贷投放，协助推进项目快复工、早复工、早交付。