陈曦出任中国与尼加拉瓜复交后首任驻尼大使

新华社星期二（7月19日）发布驻外大使任免信息。其中，原中国驻古巴大使的陈曦被任命为中国驻尼加拉瓜大使。他也是中国与尼加拉瓜正式复交后的首任驻尼大使。

公开资料显示， 现年57岁的陈曦曾在中国外交部美洲大洋洲司、外交部拉丁美洲和加勒比司、驻秘鲁大使馆、驻厄瓜多尔大使馆、国务院外事办公室、外交部外事管理司、驻乌拉圭大使馆等处工作，于2009年任外交部外事管理司副司长，四年后转任驻圣保罗总领事。

2016年，陈曦获任中国驻古巴大使，并在2021年离任。2021年6月，陈曦获颁授古巴共和国友谊勋章，古巴官方称以此表彰陈曦大使在履职古巴期间为增进古中友谊所作贡献。

陈曦于今年6月22日抵达尼加拉瓜首都马那瓜，在机场举行简短记者见面会并发表讲话。

陈曦当时说，很高兴来到诞生了伟大诗人鲁本·达里奥、民族英雄桑地诺和拥有英雄光荣的人民、壮美湖光山色的尼加拉瓜，出任两国复交后首任驻尼加拉瓜大使。中方高度赞赏尼方恪守一个中国原则，抓住历史机遇作出尼中复交的历史性战略决断。这不仅有助于深化两国互利合作，也将有力推动双方在国际多边领域协调配合。

他提到，中方高兴地看到，复交半年来，在两国领导人亲自关心、引领和双方共同努力下，两国高速度、高标准推动各领域合作取得“开门红”，这表明中尼复交既顺应历史大势和时代潮流，也完全符合两国根本和长远利益，中方愿推动中尼关系进一步深化发展，更好造福两国和两国人民。

中美洲国家尼加拉瓜去年12月10日宣布与台湾断交，并转向与中国大陆复交。这是台尼二度断交，1985年首次断交也发生在现任总统奥尔特加执政期间，他在1990年下台后，尼加拉瓜便又与台北复交。