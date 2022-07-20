福建永泰县将现房销售与土拍挂钩

中国福建省永泰县将在8月5日出让县辖区一幅国有建设用地使用权，这块地按现房销售实施。专家认为，对于现房的重视，已经延伸到了土拍领域和房企营销领域，“现房销售”甚至成为一些开发商的宣传亮点。不过，中国楼市情绪仍较低落，短期来看，现房销售与土拍挂钩的模式仍有待观察。

据每日经济新闻报道，永泰将于8月5日上午出让县辖区一幅国有建设用地使用权。其中一个重要的信息点是，对参拍企业的建设要求有做明确说明，第五条提到“该宗地按现房销售实施。规划房屋竣工验收之后，竞得人方可申请房屋销售手续。”

中指研究院统计，截至7月18日，中国22城中有19个城市推出第二批集中供地公告，而从各地土拍规则的情况来看，竞拍规则多提及的是开发资质、准入门槛等内容，将现房销售与土拍直接挂钩的案例并不多见。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静7月19日接受采访时说，2018年4月，福建省住建厅《关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》中提到“福州、厦门两市试点在土地出让中逐步提高商品房预售条件，直至现房销售”，但当时在土地出让文件中并未做出相关要求。

去年6月时，曾有网友在福州的领导留言板询问“能否尽快实行现房销售制”，当时福建省住房建设厅回复称，“2015年起，省住建厅就开展了现房销售相关课题研究。省住建厅积极建议国家完善商品房销售法律体系，逐步推行现房销售。建议我省自然资源部门，在土地出让条件中，试点实行现房销售。”

陈文静提到，在过往各个城市的土拍中，也有城市在土拍环节中提及现房销售。比如去年北京、杭州等部分城市在土拍环节试点现房销售，北京多宗地块设置竞现房面积销售环节，但多宗地块并未达到竞现房销售环节；而杭州在去年第三批次取消了竞品质现房销售规则。

陈文静说：“当下全国房地产市场低温运行，楼市情绪仍较低落，多数城市土拍表现仍未达预期，在‘三稳’目标下，短期来看，现房销售与土拍挂钩的模式仍有待观察。”

据中指研究院数据，2022年上半年，TOP100销售额同比下降48.6%，15家典型代表企业目标完成率均值仅为32%，目标完成率普遍偏低。在陈文静看来，“在这个时候若要求房企对竞得的土地进行现房销售，叠加销售受阻及2022年为房企偿债高峰，预计企业资金压力将进一步加大，现金流正常运转亦将面临更大挑战。在土拍表现上，房企投资布局更加审慎，现房销售对房企的融资成本、稳健经营、资金结构、产品迭代等方面无疑提出了更高要求。”