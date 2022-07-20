国台办副主任刘军川调任中央统战部纪检监察组长

现年59岁的刘军川卸下担任三年的中国国务院台湾事务办公室副主任职务，出任中共中央纪委国家监委驻中央统战部纪检监察组组长。他过去多年来除了在国台办工作，也曾到新华社香港分社台务部等工作。

中国多家媒体星期二（7月19日）引用中央统战部官网“领导之窗”栏目的消息，作出上述报道。目前“领导之窗”栏目无法登陆。

刘军川是河南林县人，1979年考入厦门大学经济系政治经济学专业。毕业后，他曾任空军指挥学院训练部教员、空降兵15军45师政治部干事，以及空军指挥学院训练部讲师。

1993年，刘军川转入国台办工作，历任综合局主任科员、联络局二处副处长；1998年，借调到新华社香港分社台务部工作，直到2001年才重回国台办。此后，他曾任经济局一处处长、经济局副局长、联络局局长等。

在担任联络局局长十年后，刘军川2019年7月升任副主任，直至此番履新。

刘军川这两年来接连隐晦提出“爱国者治台”概念，包括去年10月以及本月都曾提出，两岸统一后，“所有拥护祖国统一、民族复兴的台湾同胞将真正当家作主”的论述。

亲北京的港媒《星岛日报》星期一（18日）曾刊文，提到刘军川将调任岗位的消息，并说如果刘军川转入纪检系统，将可延长其政治生命。按规定，副部级一般60岁退休，虽然中央部委纪检组长是副部级，但可以在63岁退休，一般获提名者不超过60岁。

