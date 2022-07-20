易安财险破产重整招募战略投资者 优先考虑大中型金融机构

破产重整的易安财险星期三（7月20日）发布公告，将招募战略投资者，并优先考虑大中型金融机构。原则上，战略投资者最近一年经审计的净资产不低于10亿元人民币（下同，约2亿新元）。

根据澎湃新闻报道，易安财险公告称，本次招募战略投资者旨在实现易安财险重整成功，借助战略投资者在管理、资金等方面的综合优势，有效整合产业资源，优化资产负债结构、公司治理结构，化解相关风险，最终打造资产质量优良、企业治理结构完善、具备可持续盈利能力的企业，以保障债权人、职工等主体的合法权益。

在招募条件方面，公告提出了七点要求。除了应当是依照中国法律设立并有效存续的企业法人、近三年无重大违法违规行为且符合相关保险公司股东资质条件之外，管理人还对战略投资者的主体、资金实力、业务领域以及债权人、员工等权益保障提出了要求。

公告明确，若战略投资者为大中型金融机构，将优先予以考虑。如以联合体报名参与重整投资的，成员数量不超过五家，且大中型金融机构作为主要投资主体，对易安财险的持股比例达到控制类股东要求；联合体需要说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况；联合体各方均应承诺就重整投资涉投资者义务承担连带责任。

对于资金实力，公告指出，战略投资者应当具备足够的资金实力，使用来源合法的自有资金投资。原则上，战略投资者最近一年经审计的净资产应不低于10亿元；持股比例三分之一以上的战略投资者，总资产应不低于100亿元人民币，且净资产不低于总资产的30%。战略投资者应当具有较强资本实力、良好商业信誉、清晰的关联关系和审慎的风险管控能力。

值得注意的是，公告还提出，战略投资者应当与易安财险有良好的业务协同，可为易安财险的健康发展提供资源支持。同时，战略投资者应承诺保障易安财险债权人、员工等相关方的合法权益，自受让易安财险股权之日起五年内不得对外转让，提供的所有文件、资料等，均真实、准确、完整、合法、有效。

易安财险是应中国“互联网+”战略浪潮，经中国保监会批准设立的国内四家专业互联网保险公司之一，2016年2月16日获批开业，注册资本金10亿元，注册地为深圳市。

2020年7月17日，银保监会宣布对易安财险、天安财险等六家机构实施接管，接管期限一年。2021年7月16日，银保监会又宣布，依法延长上述六家机构接管期限一年，至2022年7月16日止。

今年6月29日，银保监会批复同意易安财险破产重整。7月8日，易安财险以其不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向北京金融法院申请破产重整。

北京金融法院7月15日裁定受理易安财险提出的破产重整申请，并指定易安财险清算组担任管理人。自2022年7月15日起，易安财险依法进入破产重整程序，并将严格按照有关法律法规要求开展后续工作。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以2022年3月31日为基准日的《易安财产保险股份有限公司净资产专项审计报告》中资产负债表显示，易安财险资产总计3亿3474万1088.88元，负债合计4亿6191万8737.24元，股东（或所有者）权益合计-1亿2717万7648.36元，账面资产小于负债。

