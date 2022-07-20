爱马仕等奢侈品在中国二级市场降价

一向被称为“包内顶流”的爱马仕，在中国二级市场降价了。

据钱江晚报报道，上半年上海疫情后，有业内人士判断，可能会有一波“报复性消费”，但这波行情并没有到来，反而是二手奢侈品店倒闭了好多家。“包”治百病有了另一种解读：卖掉奢侈品包包，换取现金来支撑摇摇欲坠的生意。

一名网红奢侈品鉴定师田哥介绍，许多在他手中买下“人生第一只奢侈品包”的女孩们，又找他再次折价卖掉，这些包被囤积到更大的仓库里，和其它包挤在一排货架上。

同在奢侈品行业的李怡，今年也接到了很多大额的奢侈品回收订单。李怡说：“有客户带了价值300万的奢侈品过来，有表，有包，还有一些首饰。”对方是个30多岁的男士，回收全程都戴着口罩。李怡知道对方是个生意人，遇到了一些“坎坷”，只能卖掉家里的几乎全部奢侈品来换现金。

即便是大牌经典款，也逃不过“不保值”的命运。两个月前，劳力士、百达翡丽的手表价格突然飞涨，一天就能涨1至2万元人民币（2000至4000新元），二奢圈内人人都以为这是解封后“报复性消费”导致的，田哥的两个朋友拼起来入手了一款售价近120万元的百达翡丽手表，打算趁着涨价“赚一波快钱”，没想到“打脸”来得飞快，这款手表在被炒到价格最高点后，突然跳水，

李怡说：“前两年受疫情影响，很多代购出不去，导致国内二手奢侈品市场迎来了一段快速发展期，现在行业开始回归缓慢发展，等到疫情过后，国外市场放开，或许还会有更多人离场。”

