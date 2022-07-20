广西北海建成两方舱医院 副市长任管理专班组长

广西北海市本轮冠病疫情防控形势严峻。当地已建成两家方舱医院，并由两名副市长担任方舱管理专班组长。

根据澎湃新闻报道，星期三（7月20日）举行的北海市疫情防控新闻发布会透露，当地已建成两家方舱医院。按照科学分层救治的医疗救治原则，方舱医院原则上收治冠病无症状感染者和轻型确诊病例。其中，首家投入使用的北海市第一方舱医院，位于市体育馆内，设置床位600张。截至20日11时，已收治135名无症状感染者和轻症患者。



北海市第一方舱医院由市人民医院作为托管医院进行医疗管理，抽调有援沪经验的自治区三甲医院副院长、院感专家指导救治和院感工作，抽调260多名医护人员整建制进驻方舱医院开展治疗护理工作。

北海市第二个方舱医院于星期二（7月19日）晚建成，位于合浦县，分两个大区，共626张床位，已具备收治条件。

发布会透露，由广西壮族自治区及北海市卫健委领导统筹推进，建立由自治区专家负责指导，当地医院承担业务的工作机制，按标准配齐公安干警及后勤保障人员。同时，建立方舱医院管理专班，由市政府两名副市长担任组长，全面加强统筹管理。

自本月12日北海市海城区报告一例无症状感染者以来，截至星期二，北海八天内累计报告本土阳性感染者992例，其中确诊病例223例、无症状感染者769例（不含已转归确诊病例）。

北海市疾控中心主任、市疫情防控专家组成员刘青华14日表示，自治区疾控中心对北海本轮疫情首报病例病毒基因组测序的二代测序原始数据进行审核，经与国家序列库比对和分析，该病例基因组属于奥密克戎BA.2.3，未发现与广西本土和输入病例同源性高的基因组序列，亦未发现与国内其他省份病例同源性高的基因组序列。

另据广西星期一召开的疫情防控工作新闻发布会通报称，北海此次疫情主要有三个特点：一是呈现局部聚集和多点社区传播的特征，海城区和银海区为高发区域，合浦县和铁山港区呈现零星散发特征；二是流调结果显示大部分感染者均与金癸市场存在关联，提示金癸市场是本次疫情的一个主要暴发和扩散点；三是疫情传播速度快，传播隐匿。

