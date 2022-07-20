义乌上半年进出口突破2000亿人民币大关

今年上半年，中国义乌市外贸进出口总值突破2000亿元（人民币，下同，412.84亿新元）大关。

据第一财经报道，1至6月，义乌市进出口总值达2222.5亿元，同比增长32.8%；其中出口2029.5亿元，同比增长28.3%；进口193.0亿元，同比增长109.5%，增速分别高于全省15.5、8.0和99.7个百分点，进出口、出口和进口值占全省份额分别为9.8%、12.2%和3.2%，较去年同期分别提升1.1、0.8和1.5个百分点。

应对疫情冲击，“直播+电商”的零售新业态已经成为了义乌商贸城经营户的常态，也让他们成为了多家国际电商企业和网红主播的核心供应商。以Chinagoods为例，启动两年来，该平台已上线英语、阿拉伯语、西班牙语等多语种，入驻超6万家实体商铺，整合了上下游200万家中小微企业，商品种类500多万种，今年一季度实现交易额同比增长90%，累计交易额超210亿元。

伴随着跨境电商的快速兴起，海外仓的布局成为重要的基础。为此，义乌主动在全球布局海外仓，让企业可以加入到这一供应链体系，借助海外仓发货，实现跨境直播发货速度更快的效果，最终演变为国内直播接单、海外仓直接发货的高效模式。

目前，义乌已在迪拜、美国、西班牙、比利时、德国等地，通过自建、加盟等方式布局了海外仓140多家，并依托各海外站点资源，在捷克、卢旺达、贝宁、日本、西班牙等15个国家和地区落地“带你到中国”展厅。

数据显示，以市场采购主导的义乌，上半年的一般贸易实现高速增长。

1月6月，义乌市通过市场采购贸易方式出口1519.3亿元，增长21.0%，占义乌市出口总值的74.9%，拉动全市出口增长16.7个百分点；一般贸易进出口606.1亿元，增长57.2%，对全市进出口增长贡献率为40.2%。同期，通过保税物流方式进出口95.0亿元，增长218.8%。