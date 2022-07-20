哈尔滨将对新建商品房购买者契税全补贴

中国黑龙江哈尔滨将对个人在哈市主城九区内购买新建商品住房者给予全额契税补贴；对于购买二手房的给予50%契税补贴。

据乐居财经报道，哈尔滨市住建局介绍，在7月22日至31日举行的哈尔滨市商品房展销会暨二手房交易大会，以及线上房展会期间，将对个人在哈市主城9区内购买新建商品住房者给予全额契税补贴；对于购买二手房的给予50%契税补贴。

中行、邮储、中信、华夏、民生、农商，六家银行也将在房展会期间推出贷款优惠政策，比如专属绿色通道、资料齐全即时审批、提前还款无违约金等优惠金融政策。

同时，本次“房展会”期间，购房人可同时享受哈尔滨市出台的相关补贴政策。

业内人士认为，此举能够降低市民置业成本，降低购房压力，并有助于刺激购房需求、激活市场交易。

哈尔滨市有关部门负责人介绍：“今年上半年，哈尔滨疫情反复，房地产市场陷入停滞，去库存压力较大。此次房展会既是哈尔滨落实国家及黑龙江省稳住经济大盘部署的要求，也是促进房地产市场健康发展、增强市场活力和信心的重要举措。”

某参展品牌房企项目营销负责人说：“2022年上半年受疫情影响，客户观望情绪愈发严重，置业需求被抑制，导致商品房市场成交乏力，企业和项目压力很大。现在，政府出台利企惠民政策，企业也愿意推出优惠房源参展：一方面能够加强企业对市场和购房者的了解，进而促进销售；另一方面也能够加强房企间联系，形成市场合力，共渡难关。”

据同策同程数据显示，2022年上半年哈尔滨商品房供应111.6万㎡，同比下降62%，成交116.6万㎡，同比下降44%。

