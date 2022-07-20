台船承造首艘1000吨级海巡舰坐墩失败倾斜

台船承造的万吨海军玉山军舰今年5月传出大量漏水与船身内积水等瑕疵，所幸及时改善，玉山舰才能于7月初出海测试。不料，同样是台船承造的首艘海巡署1000吨级巡防舰也出状况，发生三次坐墩失败，导致两支叶片损坏的重大事故。

据《自由时报》报道，首艘1000吨级巡防舰尚未正式命名。台船介绍，将择期在基隆厂进行第四次坐墩，如果顺利，就能在船坞排水后，检视损坏状况，并更换叶片，预计8月交舰验收。

台湾海巡署指出，案发当时巡防舰上有工作人员，所幸无人受伤，已要求台船尽速改善，并如期交船。

根据台湾行政院核定的“筹建海巡舰艇发展计划”，六艘是1000吨级巡防舰，均由台船承造，第一艘编号CG1001完工后，去年9月9日在台船基隆厂举行下水典礼，原本预计今年3月交船，却因故延误，今年7月传出重大事故。

台船指出，因千吨级巡防舰配备镇海火箭弹、机炮、机枪等武器系统，巡防舰必须驶入船坞，由中科院进行雷达、罗盘测量；本月11日，巡防舰进入船坞后，在抽水过程中，发现“边墩”歪掉，巡防舰没有受损，紧急出坞，13日也是同样状况。

本月15日，巡防舰进入船坞的抽水过程，碰触“边墩”后不久倾斜，此时才发现“边墩”又倒掉，紧急注水、扶正后，发现两支叶片损坏。