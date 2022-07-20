郑州将设地产纾困基金救助困难房企

郑州地产集团有限公司党委书记、董事长万永生星期二（7月19日）到访河南资产并与其董事长成冬梅会谈，双方同意充分发挥各自专业团队、业务资源等优势，成立工作专班，联合设立郑州市地产纾困基金，通过资产处置、资源整合、重组顾问等方式，参与问题楼盘盘活、困难房企救助等解围纾困工作。

根据河南资产管理有限公司官网消息，郑州地产集团和河南资产围绕公司法人治理、市场化机制建设、低效资产盘活、产业招商引资、资产证券化、“两非两资”剥离等工作进行了交流探讨。

双方一致表示，将充分发挥各自专业团队、业务资源等优势，成立工作专班，联合设立郑州市地产纾困基金，通过资产处置、资源整合、重组顾问等方式，参与问题楼盘盘活、困难房企救助等解围纾困工作，积极为郑州国家中心城市建设、黄河流域生态保护和高质量发展作出新贡献。

成冬梅在会谈中说，河南资产作为市场化、专业化运营的地方资产管理公司，定位“企业医院”，致力于为政府解忧、为银行解难、为企业解困，与郑州地产集团在业务方面具有较强的协同性和互补性，希望与郑州地产集团开展多层次多形式的合作探索。

万永生表示，郑州地产集团狠抓项目建设，扩大有效投资，希望与河南资产深化交流合作，继续深耕郑州，在助推郑州跨越式发展中进一步彰显平台公司使命担当。

郑州地产集团有限公司成立于2003年，与郑州市土地储备中心实行“一套班子，两块牌子”的管理体制。2011年，由郑州市国资委出资组建郑州地产集团有限公司，纳入国资监管体系，主要从事片区做地、城市更新复兴、基础设施建设与运营管理、产业园区开发建设与运营、停车场综合开发、城市资产运营管理、房地产开发与经营等业务，拥有全资子公司11家、控股子公司四家、参股子公司10家，国内信用评级AAA级，国际信用评级BBB+级（惠誉）。

河南资产管理有限公司官网介绍称，河南资产是经河南省人民政府批准设立、银保监会公布名单具有经营金融企业不良资产收购处置业务资质的地方资产管理公司，是国务院国企改革“双百企业”、河南省国企改革对标交流对象企业，拥有破产案件一级管理人、私募基金管理人、融资租赁等业务资质。

截至目前，河南资产合并财务报表总资产361亿元（人民币，下同，约74.4亿新元）、净资产143亿元、管理资产规模657亿元，资产负债率60%，连续保持中诚信和联合资信双AAA信用评级。

中国过去几周多地出现上百起烂尾楼业主集体停贷事件，其中以河南、湖南和湖北居多；从城市看，河南省会城市郑州高居榜首，共有32个项目的业主发出停贷告知书。