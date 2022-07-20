美贩运人口报告列香港入监察名单 港府：偏颇不公

香港连续三年被美国国务院发表的《贩运人口报告》列为第二级别监察名单，报告批评港府没就全面打击贩运人口进取立法工作，而整体打击贩运人口的工作没较上年同期有所提升。香港政府周三（20日）发声明强烈反对，指报告偏颇及评估不公平。

据香港01报道，美国国务院发表的《贩运人口报告》举例指，港府没详细披露被起诉或定罪的涉嫌贩卖人口人士数目。另外，港府虽就贩运指标审查过数千弱势人士，但当中只发现一名受害人，较过往比例为低。

香港政府发言人回应说，香港在报告中被评为第二级别监察名单是不公和欠缺实据支持，即使过去两年面对疫情，香港依然坚持打击贩运人口，并在执法方面保持警惕。

发言人指，香港一直积极主动和全方位打击贩运人口活动，2018年已成立高层次的“打击贩运人口及加强保障外籍家庭佣工督导委员会”，并制定《行动计划》，涵盖受害人识别、调查、执法、检控、保护和支援、预防，以及与不同持份者合作，所有措施在2019年年底全面落实。

初步识别机制的范围涵盖所有警方、入境处、海关和劳工处接触到、而较可能涉及贩运人口风险的人士，包括非法入境者、性工作者、非法劳工、外佣及输入劳工。执法部门也在调查和执法方面保持警惕，举例去年进行了60次扫黄行动，较前年增加46%，共278人被拘捕。同年，共26名外佣雇主因涉嫌协助及教唆外佣违反逗留条件而被检控，另有20名雇主因其他不同罪行，如普通袭击、而被检控。

发言人回应“缺乏单一贩运人口法例”的批评说，香港现行法律架构有超过50条针对各种贩运人口行为的法律条文，已提供一套全面保障，与其他司法管辖区相比并无不足。