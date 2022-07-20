路透：中国寻求阻止联合国人权高专公布新疆报告

根据路透社看到的一封中国信函，中国要求联合国人权事务高级专员不要公布新疆人权报告，这消息也获得收到信件的三国外交官证实。

据路透社报道，联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）因5月在中国访问期间过于软弱的表现，受到了民间社会的严厉批评。随后她表示，自己将因私人因素放弃寻求连任。

不过，在8月底卸任前，巴切莱特承诺将发表一份有关新疆的报告。人权组织指控北京以不人道方式对待新疆维吾尔族人，包括将他们关押在拘留营等。中国坚决否认这指控，并强调拘留营是职业技能教育培训中心。

包括三名外交官和一名人权专家等四名消息人士向路透社说，中国撰写的这封信，对新疆人权报告表达了“严正关切”（grave concern），并盼能阻止该报告公布。他们也说，中国6月底开始将信件发给驻日内瓦的外交使团，并要求各国连署以示支持。

巴切莱特5月23日至28日到广州和新疆访问六天，是联合国人权事务高级专员17年来首次访华；在结束行程后，她曾透露自己在中国官员的陪同下访问新疆，期间未能与任何目前被拘留的维吾尔人或他们的家人交谈，整个行程受到限制，尤其是冠病疫情下，访问行程在闭环中进行。

据彭博社报道，巴切莱特也重申此次访疆行程不是一次调查，称中国政府帮助她会见了所有她要求会见的机构，包括关键部委的高级成员、司法部门、商界、学术界和其他利益攸关方。

