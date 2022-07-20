消息：美全面审查中美军事动作

三位美国国防官员透露，为因应北京在印太地区强硬行为的加剧，美军最高将领下令全面审查过去五年里美军和中国解放军相互之间的军事动作，以了解中国军队军事活动模式的任何变化。

据美国有线电视新闻网CNN报道，三位美国国防官员透露，美军参谋长联席会议主席米利上将（Mark Milley）希望通过这次审查，谋求详细了解两军之间的所有互动(interactions)，尤其是任何因中国飞机或舰船过于抵近美军而被视为“不安全”或“不专业”的行动。

米利在发给媒体的一个书面声明中称，“十多年来，中国在经济和军事上持续崛起。他们在太平洋地区变得更加大胆。保持开放的沟通渠道和管控竞争将降低战略风险。美军的重点是现代化和随时迎战。我们的合作伙伴及盟友网络是力量的源泉。”

美中两军之间的互动或交锋非常敏感，以至于冲突事件往往不会对外公开。例如今年6月，一架由美军特种部队操作的美国C-130运输机与中国飞机发生了某种类型的意外遭遇，但是五角大楼仍没有公开承认这一事件。米利在今年7月7日与中共的中央军委联合参谋部参谋长李作成举行视频会晤前，曾要求进行最初的内部审查。

据米利办公室在会晤后发布的声明，“米利将军讨论了负责任地管控竞争及维持开放的沟通渠道的需要。米利将军强调了人民解放军就改善危机沟通及降低战略风险参与实质性对话的重要性。”