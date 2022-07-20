中国军控与裁军协会：美英澳合作可制造80枚核武

中国军控与裁军协会与中核战略规划研究总院周三（7月20日）在北京举办《危险的合谋：美英澳核潜艇合作的核扩散风险》研究报告发布会。中国军控与裁军协会会长张炎说，美英澳根据三边安全伙伴关系（AUKUS）协议高调启动三国核潜艇合作涉及“武器级核材料非法转让”，其数量之大足以制造80枚核武器，开创危险先例，造成严重核扩散风险。

据央视新闻客户端报道，张炎指出，美英澳核潜艇合作严重违反三国所承担的国际义务，严重违背《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，直接违反《国际原子能机构规约》，破坏全球战略稳定与平衡，诱发核潜艇军备竞赛，危害亚太地区的和平稳定。

张炎说，美英澳应认真回应国际社会的关切，切实履行国际法义务，摒弃在核不扩散问题上采取的双重标准，立即停止和彻底放弃相关合作。他呼吁国际社会继续采取果断行动，透过审议大会、国际原子能机构理事会等多边平台，敦促美英澳改变错误决定，以维护国际核不扩散体系的完整性、权威性和有效性。

报告指出，美英澳根据三边安全伙伴关系协议启动三国核潜艇合作，将打开核武器国家向无核武器国家转让武器级核材料的危险先例。据估计，美英拟向澳转让的武器级核材料可用来制造多达64至80枚核武器。

2021年9月15日，美国、英国与澳大利亚三国发表联合声明，宣布创建三边安全伙伴关系，进一步加深三国在战略安全与国防领域的合作，其中包括澳将借助美英力量建造至少八艘核潜艇。

