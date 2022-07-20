中国农行大连分行原副行长李传文被双开

中共中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组消息，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、大连市纪委监委对中国农业银行大连市分行原党委委员、副行长李传文严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予李传文开除党籍、开除公职处分。

根据中央纪委国家监委网站的通报，经查，李传文身为国有金融企业党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，与他人串供，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼金，违规公款吃喝，多次接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游、娱乐等活动安排；组织观念淡薄，不如实向组织说明问题，违规在校园招聘中为他人提供帮助；违规从事营利活动，以他人名义持有非上市公司股份；“亲清”不分，利用职权和职务上的影响，为亲属在承揽工程方面谋取利益；违规插手市场经济活动，干预他人借贷纠纷；违反社会道德；靠行吃行，以权谋私，在信贷审批、招标采购、民间借贷等方面为他人提供帮助，非法收受大额财物。

通报指出，李传文严重违反中共政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，在中共十八大后不收敛、不收手，且在中共十九大后仍不知止，性质严重、影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中国农业银行党委研究决定，给予李传文开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组研究决定，给予李传文开除公职处分；收缴其违纪违法所得。大连市监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物依法处理。

公开资料显示，现年55岁的李传文是辽宁金州人，1991年9月参加工作，1999年6月加入中国共产党，大学学历。

2001年4月至2014年8月，李传文历任中国农业银行大连市金州支行党委委员、副行长，旅顺支行党委委员、副行长（主持工作）、党委书记、行长；大连市分行资产风险管理处处长，资产处置部处长，公司业务部总经理；大连市经济技术开发区分行党委书记、行长；

2014年8月至2022年4月，李传文任中国农业银行大连市分行党委委员、副行长，直至2022年4月被免职。

