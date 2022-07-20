四川遂宁要求县级领导一对一挂联地产项目解决房企问题

四川省遂宁市住房城乡建设局印发通知，指导各辖区开展房地产企业和房地产项目挂联工作。全市共有83个在建和待建房地产开发项目纳入挂联范围，每一个项目均由一名县（市、区）、市直园区县级领导进行“一对一”挂联，原则上每月开展一次“一对一”对接、沟通和服务工作。

根据官方微信公众号“遂宁住建”星期二（7月19日）消息，遂宁市住房城乡建设局同时还明确了一名辖区部门联系人，市住房城乡建设相关县级领导对全市在建和待建房地产开发项目进行分片挂联。市住房城乡建设局分片挂联领导负责督促、指导各辖区挂联领导开展挂联工作，每季度调度辖区项目挂联工作开展情况和项目推进情况。各辖区挂联领导要全面掌握已购开发建设用地的房地产企业和房地产开发项目情况，原则上每月开展一次“一对一”对接、沟通和服务工作，化解房地产企业发展难题，推进房地产开发投资逐步回升，促进房地产市场平稳发展。

通知要求，各辖区要明确挂联领导工作任务目标，制订详细的工作计划，落实房地产开发项目挂联制度，确保工作落地见效。各项目县级挂联领导要不定期组织研究解决辖区内挂联房地产企业、项目在发展和建设过程中出现的困难和问题，按照一个项目一个挂联方案的方式落实挂联任务。各辖区住房城乡建设主管部门要明确专门人员定期跟踪项目进展情况，充分发挥沟通、协商作用，定期开展座谈、走访、调研，督促未开工房地产开发项目尽快投资、动工，指导在建房地产开发项目规范运营，按期完工。

遂宁市今年5月20日曾发布《遂宁市主城区促进房地产业平稳健康发展九条措施》，明确降低企业资金压力、优化开发项目手续办理、加强金融政策支持、鼓励合理住房消费等。其中还提到，加大对优质房地产开发企业的支持力度，充分满足企业合理信贷需求，在符合有关房地产金融监管政策前提下，各银行金融机构不得随意对房地产开发企业贷款资金进行抽贷、断贷、压贷，保持房地产开发贷款资金平稳有序投放。

中国多地爆发的停贷潮让房地产危机进一步升级。多个地方政府推出“一对一”帮扶政策，解决房企问题。陕西咸阳市住建局也组织召开部分房地产开发企业集体约谈会，会议要求一个科室帮扶一家企业，促进问题尽早解决。