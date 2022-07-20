下午察：佩洛西欲登台 台海势掀巨浪

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）今年4月据称因确诊冠病而被迫延后访问台湾，但她似乎没有打消登台念头。

英国《金融时报》星期一（19日）引述六名知情人士称，佩洛西将在8月率代表团展开亚洲行程，其中包括台湾。如果成行，这将是25年来美国众议院议长首次到访台湾。上一次是1997年，时任美国众议院议长金里奇（Newt Gingrich）访台，与台湾时任总统李登辉会面。

与中华人民共和国建交的国家，只能跟台北维持“非官方”关系。82岁的佩洛西不是部长也非官员，没有行政职务，属于国会范畴人员。她以众议院议长身份到访台湾，是否违反一中政策？

台湾学者林泉忠今年4月在香港《明报》刊登的文章中分析称，国会范畴的人员包括议员、国会各委员会负责人乃至于议长，他们是否属于“官方”，中国与其西方邦交国之间长期存在理解上的分歧。就北京的理解，国会是政府的组成部分，当然属于“官方”性质。

佩洛西反共立场十分鲜明

更何况，作为排名仅次于总统和副总统的美国官方第三号人物，佩洛西到访台湾势必惹怒北京。她反共立场十分鲜明、坚定，又多次对台湾表示支持。1991年时曾到天安门广场拉布条抗议，今年1月当台湾副总统赖清德过境美国时与他进行视讯会议，北京对这号人物计划访问台湾肯定高度忌讳。

而且，金里奇当年与时任总统克林顿属不同政党，佩洛西与美国总统拜登都是民主党人，佩洛西如果访台成行，估计将被北京解读为获美国政府背书，以“切香肠”的方式提升美台联系。

与1997年相比，当下国际政治格局的时空背景也已大不同。中国当年的国家综合实力较弱，中美关系也正处于上升阶段。当前，中美关系紧绷，双方持续在人权、科技、贸易、香港问题等多条战线上博弈，佩洛西访台势必挑动北京敏感神经，拉响台海警报。

中国国务委员兼防长魏凤和今年6月在香格里拉对话会上，已明确提出了三个“绝对”——中国统一绝对要实现；搞台独分裂绝对没有好下场；外部势力干涉绝对不会得逞，并警告，“如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战、不惜代价。”

去年1月，时任美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）原订访问台湾，但临时取消。台湾媒体事后曾报道称，解放军透过中美两军联系机制告知美国国防部，无法容忍克拉夫特访台损及中国主权利益，强调当美国专机抵达台湾附近时，解放军战机将会跟随进入台湾领空，宣示台湾主权属于中国的立场，若过程中遇台湾军机阻挡的话，不排除开火等后果。

前美国驻联合国大使克拉夫特。（互联网）

中国外交部以四个“严重”回应

中国外交部和国台办在7月19日已表明，坚决反对佩洛西访问台湾，其反应跟今年4月首次传出佩洛西访台消息时雷同。外交部长王毅估计接下来也会严词警告。

中国外交部发言人赵立坚在记者会上以四个“严重”回应，并警告如果美方一意孤行，中方必将“采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整”，并扬言“由此造成的一切后果，必须完全由美方负责”。

中国外交部发言人赵立坚（互联网）

中国国台办发言人朱凤莲同日抨击美国打“台湾牌”，企图“以台制华”，并敦促美国停止任何玩火行径。朱凤莲也警告民进党，“靠勾结外部反华势力谋‘独’，无论以什么名义采取什么形式，其下场只能是失败。”

中国官媒《环球时报》20日发社评称，如果佩洛西访台消息属实并最终成行，这将是自中美建交以来，美方在台湾问题上对中国性质“最为恶劣的挑衅之一”。

中国将采取什么样的“坚决有力措施”回击美国？会造成什么后果？美方又要如何完全负责？事情还未发生，一切还是未知。

胡锡进：解放军军机“伴飞”佩洛西入台

《环球时报》前总编胡锡进建议的反击措施是，解放军军机“伴飞”佩洛西进入台湾，“对台湾岛行使主权”。

如果北京的反应升高到如此强度，那相当于中美掀桌子火拼，双方把赌注押大，看看谁先眨眼。这也意味着中美关系的“护栏”轰然倒下，擦枪走火的可能性大幅升高。

解放军出动包括轰-6K战略轰炸机等军机，对台湾执行“绕岛巡航”任务的资料图。（互联网）

如果要保持中美之间回旋的余地，北京一些强度较低的回应可能包括，外交抗议或召回大使，或在台海举行军事演习及派出大批军机频繁进入台湾的防空识别区，架次可能是空前之多。

据台湾军方统计，2021年大陆派出961架次军机进入台湾防空识别区，比2019年10余架次和2020年381架次的总和，多出逾一倍。

2021年全年大陆军机绕台239天；进入2022年上半年也有118天，占比同样多达65%。7月8日，多架大陆军机更罕见地在台海北部越过中线，宣示对台主权的意味浓。

捷克智库欧洲价值安全政策中心研究员叶皓勤（Marcin Jerzewski）19日在推特上写道：“我们要不要现在就打赌，佩洛西抵达台北的那一天，解放军会派多少架次的军机进入台湾的防空识别区？”

分析：北京料以军事手段回应

自美国解除台美各层级官员交往的限制后，去年迄今，美国在任和退休的行政官员和将领，包括前国务卿蓬佩奥、前参联会主席马伦，以及重量级的国会议员等相继访台，同台湾总统、副总统和行政院长会晤。

今年4月，旅居美国的中国独立时事评论员邓聿文针对佩洛西首次传出访台消息时分析指出，这么多现任和退休美国官员访问台湾，算是踩到北京划定的红线了，但北京除了口头警告，并没有作出太强的反应。

邓聿文说，这给美台制造一种印象，既然北京没有激烈反应，就不断加码刺激，把其设定的红线一个一个切掉，让所谓的红线在国际社会沦为笑柄，北京的政策权威和领导人权威也就荡然无存。

邓聿文在这篇刊发于德国之声的文章中判断，考虑到对中国领导人政治权威的损害程度，北京会祭出手段严厉回击，否则它在世人中的信誉就彻底破产。邓聿文认为，北京若要吓阻，经济和制裁的手段根本不起作用，还是要用军事手段，解放军军机穿越台湾本岛被多数观察家认为是最有可能的选项。

香港网媒《香港01》今年4月刊发的文章也分析称，如果佩洛西真的访台，而中国仅以军事演习或外交抗议或召回大使回应的话，那么中国在对美关系上善于且敢于斗争的强硬形象，以及中国政府的一中原则严肃性就会在国际上遭遇严峻挑战。

文章称，佩洛西访台成行，北京想必会在军事上做出迄今为止最猛烈的回应。而这种回应一定是台湾乃至美国所忌惮的。可能是军机穿越台湾本岛，可能是在台湾划禁飞区军机伴飞。

台学者：佩洛西访台成行机率增

台湾政治大学国关中心研究员严震生则认为，11月美国众议院改选后，佩洛西可能会卸下议长职务，政治影响力大减，相信中国不会有太强反对力道，她访台成行机率也增加。

据台湾联合报报道，严震生认为，正因为佩洛西可能卸任，她即便访台，给台湾的实质影响也“不算有突破”。他说，美国国防部前部长埃斯珀前脚刚来宣传美国对台军售，佩洛西就传出访台，这也很符合美国对台湾“一面安抚台湾、一面卖武器”一贯策略。

分析：佩洛西访台为民主党中期选举争取选票

联合新闻网的一篇评论文章则分析称，佩洛西访台与美国11月举行的中期选举有关联，她到访台湾可乘机标榜抗中挺台，可争取选票。

分析说，对美国来说，俄乌战争让美国和西方盟友前所未有的团结，但在美国国内，拜登和佩洛西所属的民主党选情却出现疲软态势。对手共和党屡屡指控民主党对中国“太软”，在美国民间发酵。美国政治人物要展现对大陆强硬气势，最有效的方法之一就是“打台湾牌”，强化美台关系。

不难想象，佩洛西如果真访台，台海势必掀起滔天巨浪。北京能否保持战略定力，对领导人是一大考验。

金融时报：佩洛西访台仍有变数

根据金融时报的报道，一切还未成定局。报道引述其中一名知情人士称，这趟访问仍有变数，甚至可能取消。

美国众议院议长佩洛西今年7月15日在华盛顿一个关于生育权的记者会上发言。（法新社）

报道说，美中关系正处于1979年建交以来的低点，白宫内部对于佩洛西此行意见分歧，认为时间点对北京来说过于敏感，因为8月1日是解放军建军纪念日，拜登与中国国家主席习近平预计在8月或9月间视讯对话，中共也正在准备年底举行的二十大。三名知情人士透露，白宫曾对佩洛西此行表达关切。

佩洛西访台与否还未敲定，西方媒体就抢先独家发布消息，这可能是美国方面想试探中国的反应和底线。在消息曝光之后，相信将给佩洛西的行程增添更多变数，中美在台面下的较劲将更激烈。

佩洛西在4月因感染冠病而延迟访问亚洲。有分析揣测这可能只是个借口，她是在压力下被迫延后行程。82岁老奶奶会不会这么巧就二次冠病中招，以暂时解除台海警报？关注台海局势的专家学者下个月相信会密切留意相关消息。